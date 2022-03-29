下車手上多一包！北市殯葬副處長涉貪　疑護航廠商收賄遭聲押

記者游宗樺／台北報導

台北市政府殯葬處副處長王文秀，涉嫌於2020年至2021年間，將北市殯儀館的「奠祭禮廳佈置」、「電子輓聯設備」等採購資訊，洩露給特定廠商，使其取得標案。台北地檢署接獲情資，14日兵分多路展開搜索，依《貪污治罪條例》罪嫌約談王及多名嫌疑人，經漏夜訊問後，檢方認為王涉案情度重大，向法院聲請羈押禁見。

▲北市殯葬管理處副處長王文秀遭檢方聲押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市政府市政顧問許志成以10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，專案小組接獲檢舉後，進行跟監行動發現，王文秀會不時搭乘特定廠商的車輛外出，在下車時，手上卻憑空多出「一包東西」，疑似包庇廠商取得標案後的不法對價，但包裹內的詳細內容仍有待釐清，檢廉目前朝圖利、以及刑責更重的行收賄罪嫌偵辦中。

檢廉調查，王文秀涉嫌利用職務之便，得知殯葬處多項採購資訊，並私下透露給特定廠商，甚至出力護航廠商取得「奠祭禮廳佈置」、「電子輓聯設備」等多項與殯葬業無直接關係的標案，除王女涉案外，曾當過議員助理的現任北市府顧問許志成也涉案。

▲福臨葬儀服務有限公司負責人林栢宗以10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官28日指揮廉政處搜索殯葬處等14處，並於晚間至隔日凌晨陸續將王文秀、許志成以及福臨葬儀公司負責人林栢宗等12名嫌疑人帶至北檢訊問，經漏夜開庭審理後，依涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令許志成10萬元、業者劉筆明20萬元交保，業者林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓各以10萬元交保，業者吳如繕7萬元交保，業者吳忠晉、張景森，各以3萬元交保，評委吳永猛、曾漢珍、楊荊生，各以5萬元交保，其餘證人均已請回。

▲檢調晚間陸續約談多名業者，劉筆明（上）、潘忠陽（中）、洪鉦皓（下）訊後獲得交保離開。（圖／記者游宗樺攝）