前議員集體貪污　劉邦友血案唯一活口鄧文昌無罪！呂邱葉有罪定讞

▲最高法院將桃園縣前議員呂邱葉判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

檢方起訴指稱7名前桃園縣議員涉嫌集體收受回扣，包含桃園縣長劉邦友血案中的唯一活口、時任桃園縣議員鄧文昌也遭起訴。案件纏訟12年，鄧文昌日前獲判無罪確定，至於同遭起訴的前議員呂邱葉，更一審遭判刑4年、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

震驚社會的桃園縣長劉邦友血案發生在1996年11月21日上午，兩名歹徒在白天潛入當時的劉邦友官邸犯案，從早上6點半進入、到8點20分左右離開。歹徒將官邸中包含劉邦友在內的9人，全都集中到警衛室，並以行刑式的方式，一一槍決。總計造成劉邦友在內的8人死亡，唯一活口鄧文昌頭部中彈重傷，智力退化如兒童。

血案發生至今27年仍未破案，原本的官邸因歷任縣長均不敢入住，前縣長朱立倫任內索性將官邸拆除，改建成桃園市警政大樓，但也傳出不少靈異事件。

至於本案乃檢方於2011年間偵結起訴，認為時任桃園縣議員的鄧文昌、林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、林光華等7人，涉嫌透過廠商收取3到4成的「公共工程對下級政府之補助項經費」現金回扣，而後再由廠商浮報工程款。檢方因此對7人提起公訴。

案件審理期間傳出多位前議員健康出狀況，最嚴重的當然是腦部中彈的鄧文昌，醫院認定他創傷後器質性腦病變，認知及心智功能嚴重缺損，幾乎無法表達意思，所以法官2012年9月裁定，鄧文昌等人所涉貪污案件於他辨識行為恢復前停止審判。全案一審判決鄧文昌等7人均無罪，案件上訴第二審，二審也仍判鄧文昌等5人無罪，僅林正峰、呂邱葉有罪。全案再上訴第三審，最高法院最後僅撤銷發回2人有罪部分，鄧文昌等5人無罪確定。

至於發回後的更一審，又傳出林正峰健康出問題，法院也因此裁定停止審理他涉案部分。至於呂邱葉涉案部分，更一審法院認定他有罪，收受回扣251萬6575元，；但考量本案訴訟繫屬超過8年，依照《刑事妥速審判法》減刑。最後更審法院將呂邱葉改判有期徒刑4年、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。