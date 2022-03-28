60多歲盲女遭霸凌！好友挺她慘被「放狗咬」　安養院：活該幫瞎女

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社會 社會焦點 保障人權

60多歲盲女遭霸凌！好友挺她慘被「放狗咬」　台中安養院：活該幫瞎女人

因為幫院方孤立的盲女倒垃圾，葉奶奶竟被幹部放狗追咬。

「台中大里菩提仁愛之家」被控虐老，院裡與創辦人後代走得較近的院民常女士，得知財務長曾遭判刑的「黑歷史」竟遭整肅，院方以常女「招蜂引蝶」為由，不准其他院民跟她說話，唆使老人集體霸凌，一名葉奶奶不聽從院方指示，幫瞎眼的常女倒垃圾，竟被放狗咬！還有一位中低收入戶的老阿伯，被迫到外面打零工，薪資全數上繳，勞動所得僅一個便當。

除了不參加誦經團的「春美阿嬤」，跟呂家兄妹走得比較近而遭整肅的，還有六十多歲、眼盲的常女士。常女透過呂家妹妹得知，現任菩提仁愛之家執行長倪榮隆2010年因偽造文書罪判決確定，內政部曾發函菩提董事會，要求不得再聘倪，但他仍掌權至今，常女就是知道倪的隱私，告訴另一位葉奶奶，結果二人的下場都很慘。

因為常女是最年輕的院民，所以不少男性院民主動接近，院方竟以她「讓男人進入女院民區」，招蜂引蝶、傷風敗俗為由，要求其他女院民不能跟她說話，將她孤立。

六十多歲的常女士被院方誣指招蜂引蝶，遭孤立霸凌。（讀者提供）

此外，院方將原本老人散步、休閒的綠地，闢為收費停車場，所以禁止老人隨意外出，以免發生車禍，常女的好朋友葉奶奶，因不在規定的時間外出散步，院方竟放狗咬她，某幹部還對其他老人說：「活該！誰叫她要幫那個瞎女人（常女）倒垃圾。」也因為院方會分化、整肅不聽話的院民，院裡因此產生寒蟬效應，誰也不敢觸怒幹部。

本刊調查，倪榮隆的爭議事件不止一樁，10年前，一位無子嗣的老榮民病死在該院，他竟起了貪念，企圖竊取往生者的「手尾錢」，被一位男院民發現上前制止，二人因此扭打起來，此事還驚動派出所，警方介入偵辦，留下紀錄。

年近70歲的「便當阿伯」，打零工的代價只有1個便當。（讀者提供）

此外，該院還有一位「便當阿伯」，因為是中低收入戶，由台中市政府社會局繳費讓他入院，他與家屬並未付錢，於是成了次等院民，院方不但常命令年近70歲的他掃地、打雜，甚至帶他到外面幫人打工，工錢則是院內的幹部領走，往往勞動一下午，只領到一個便當，久而久之，老先生還得到了「便當阿伯」的綽號。

更扯的是，院方還會對弱勢院民實施「經濟制裁」。一位黃姓院民2012年與其他院民起衝突，幹部竟將政府透過菩提仁愛之家撥給黃的老人年金，扣款6個月、共1萬8千元做為懲罰，這當然違法，但長者們敢怒不敢言。

家境清寒的「便當阿伯」被迫打工，薪資還得上繳院方，成為次等院民。（讀者提供）

不只如此，院方為了要控制老人，還以「拒絕家屬探視」當作手段。一位秋菊阿嬤（化名）因為兒子來院探望時，多看了穿著清涼的越南籍女廚工幾眼，倪榮隆竟以其子色瞇瞇、影響佛門清靜為由，逼這對母子簽署「同意放棄數月探視權」文件，十分離譜。


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