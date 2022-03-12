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大陸 大陸焦點 特派現場

大山裡驚現「特斯拉村」！10個月村民搶買40多輛　把車當商機賺歪

▲▼雲南特斯拉村。（圖／翻攝自雲南網）

▲雲南特斯拉村。（圖／翻攝自雲南網）

大陸中心／綜合報導

40餘輛特斯拉，現在不僅是雲南省曲靖市宣威市普立鄉攀枝戛村村民出行的代步工具，還是他們生產生活的「新農具」，移動星空民宿、旅遊觀光車、火腿等農副產品的運載車。這個曾經「青石板上種莊稼」的山村，如今正享受著綠色生態發展帶來的新機遇。

據《昆明日報》報導，攀枝戛村位於雲貴兩省交界、世界第一高橋北盤江大橋旁。村莊所處區域是典型的喀斯特地貌，13個自然村落分散在海拔900米至2800米的尼珠河大峽谷中。村民出門是山，抬頭看見的是山、俯首望見的還是山，放眼望去皆是重崖疊嶂、溝壑相間。「九分石頭一分土，青石板上種莊稼」是人們對攀枝戛村的記憶。

「我們村現在叫『特斯拉村』啦！」3月3日，攀枝戛村民蔡潤說，「從2021年5月我購買第一輛特斯拉進村後，至今村民已陸續購買了40多輛特斯拉，而且這一數字還在不斷增加。」

為了在這塊貧瘠的土地上生存，攀枝戛村的先輩在這裡開山炸石造田地，但閉塞的交通環境制約著這裡的發展。2016年，杭瑞高速公路組成部分之一北盤江大橋正式建成通車，結束了宣威與水城不通高速的曆史，有效改善雲、貴、川、渝等地的交通狀況，攀枝戛村也迎來了新機遇。

蔡潤說，「我12歲離開攀枝戛村外出求學，之後在外工作，20多年來一直關注家鄉發展。去年，我選擇回到家鄉，利用這些年在外打拼學到的知識、經驗、資金積累和尼珠河大峽谷的自然風景，與鄉親們一起發展鄉村旅遊。」「綠水青山是我們村最大的資本，我們必須要保護好這一資源，」去年，蔡潤購買了第一輛特斯拉，既作為自己的出行代步工具，又作為遊客遊覽尼珠河大峽谷的觀光車。

近期，遊客逐漸增多，原來的民宿客房已滿足不了需求，蔡潤靈機一動將特斯拉改造成移動星空民宿，這一頗具特色的創意受到了遊客青睞，紛紛爭相入住。蔡潤家的特斯拉從1輛發展到6輛，村民也紛紛跟進。目前，這個村莊在不到1年的時間裡，已擁有40多輛特斯拉，而且這一規模還在不斷擴大。

村民老林是村裡第14位特斯拉車主。在他看來，特斯拉是繼鋤頭等傳統農具之後，部分村民必不可少的「新農具」。他說，「以前我家用傳統燃油車送火腿到宣威市城區，往返160多公里，單燃油費就需要100多元（人民幣，下同），現特斯拉只需要30多元。平時再用這車拉拉客人、用作民宿等，預計兩三年就可以收回成本。」

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