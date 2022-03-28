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威爾史密斯「這巴掌」連醫師都讚！他揭「紳士力道」：應變力強大

▲▼ 威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，突然上台給了克里斯洛克一巴掌。（圖／路透）

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮突然上台，給了克里斯洛克一個巴掌。（圖／路透）

記者隋昊志／綜合報導

第94屆奧斯卡頒獎典禮台北時間今（28）日登場，因頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）開了男星威爾史密斯（Will Smith）妻子因病光頭的玩笑，讓威爾史密斯憤而衝上台賞了對方重重一巴掌，引起各界議論。對此，醫師姜冠宇大讚威爾史密斯的應變力強大，不但打得簡單到位，力道也不致過猛，造成事故。

醫師姜冠宇今日在臉書分享自己對於威爾史密斯呼巴掌事件的看法，他表示「嘲諷，不是幽默，而是惡意攻擊，本來就該適時反擊」。他指出，頭髮是很多現代男女的困擾，就算不是化療中的癌友，很多人因為身心壓力大、內科疾病、自體免疫疾病、年齡等原因，都會有不同種類的落髮問題。

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姜冠宇表示，脫髮與很多外觀瑕疵一樣，說不在意是不可能的，在意下去造成心理影響生理、生理再更影響心理，那是與身心交互剝削的過程，這些絕對容不下別人的任何評論。

▲威爾史密斯奧斯卡典禮揍人連環圖。（圖／路透）

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮突然上台，給了克里斯洛克一個巴掌。（圖／路透）

姜冠宇認為，在有脈絡可循之下，威爾史密斯這記耳光打得簡單到位，出力也不致過猛造成事故，自己也很佩服他的應變力，而且想想，如果放過當眾出手的機會，是不是事後異議、或走法律途徑，人家還會認定「公眾人物要禁得起批評？」所以威爾史密斯真的是應變力很強大，沒有錯失最佳反擊機會。

雖然仍有不少人認為這次事件是典禮的橋段之一，但姜冠宇覺得不可能，也不該這樣想，因為其實這真的是險招，若是威爾史密斯出手再用力點，把人打上救護車輿論可能就不太一樣，也會影響星途了，所以這就當做是紳士的力道吧。

姜冠宇也藉此呼籲，其實這也是很好的機會反省自己的言行，是不是也常這樣嘲諷、惡意攻擊人？「你做過多少次，就代表你欠了這樣多少巴掌」，什麼時候還，也許另有安排了。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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