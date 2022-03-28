青年節小確幸！超商限時3天「5大咖啡飲品」買2送1　爽喝美式、拿鐵

▲7-11推出限時3天青年節咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接329青年節到來，就有超商祭出限時3天「5大咖啡飲品」買2送1優惠，其中包含民眾最愛喝的美式和拿鐵，趕快把握機會喝一波了。

▲大家最愛喝的美式、拿鐵都可享買2送1優惠。



7-11宣布，全門市即日起至3/30限時3天推出CITY指定飲品優惠，CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，以上同品項享「買2送1」優惠，另外還有CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶「任選買2送1」，以上品項皆不開放數位寄杯。

▲星巴克3月底看身份證買1送1 。（圖／星巴克提供）

慶祝台灣星巴克週年慶，3/29至3/30連續2天，星巴克祭出身分證優惠，只要同時對中「2」、「4」即可享同品項買1送1的優惠，每人最多買2送2，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠活動。

迎接即將到來的清明連假，星巴克也將從4/2至4/5推出「春遊散步」優惠，購買2杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第2杯半價優惠。單筆交易最高限購4杯，不適用於車道銷售、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。