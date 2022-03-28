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上海無預警「封控」　王美花：台廠出貨可能受影響

▲經濟部長王美花今(28)日赴立法院經委會備詢。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部長王美花28日赴立法院經委會備詢。（圖／記者林淑慧攝）

記者杜冠霖／綜合報導

上海28日清晨無預警宣布實施「分批封控」，將對住宅小區實施封閉式管理，所有人員不得出門，人員和車輛只進不出，對於是否影響台商，經濟部長王美花表示，目前廠商反應還沒有影響，但可能出貨上會受到一些影響。

王美花今日到立法院經濟委員會業務報告，對於外界關心上海疫情爆發，是否對台灣產業造成影響，王美花說，上海有短期、分區封城，工業局會聯繫相關業者，目前廠商反應還沒有影響，但可能出貨上會受到一些影響。

上海28日清晨無預警宣布實施「分批封控」，將對住宅小區實施封閉式管理，所有人員不得出門，人員和車輛只進不出，保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。浦東等第一批區域於4月1日5點解封；4月1日3點起，浦西地區實施封控，到4月5日3點解封。

公告提到，所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業除外。

上海宣布浦東、浦南和毗鄰區域先進行封控，並展開核酸篩查，地區包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮。

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