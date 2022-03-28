簽賭站隱身萬華摸乳巷　小蜜蜂巷口把風...警攻堅逮12人

記者張君豪／台北報導

台北市刑大偵八隊28日宣布破獲藏匿在萬華區西昌街「摸乳巷」內的大型職業簽賭站，警方接獲線報，該簽賭站利用該處狹小巷弄寬度僅有60公分，對外相當隱密，賭場業者並加裝監視器並派小蜜蜂在巷口把風，每天賭客絡繹不絕，市刑大幹員從今年初開始蒐證監控，22日逮捕簽賭站業者陳女（44歲）、把風人員孫男（69歲）及會計、收注人員林男（55歲）。

▲台北市刑大偵八隊日前在萬華區西昌街查獲職業簽賭站逮捕陳姓女負責人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大偵八隊日前在萬華區西昌街查獲職業簽賭站逮捕陳姓女負責人。（圖／記者張君豪翻攝）

北市刑大偵八隊表示，日前接獲線報，有大型地下簽賭站隱身在萬華區夜市商圈西昌街旁小巷弄內，經派員埋伏跟監多日，警方確認簽賭站位置極隱密，內外均裝設監視器、巷口還有專人把風。

每日上門賭客絡繹不絕，從「摸乳巷」進出，引起警員注意，警方派人便衣喬裝監控，查出簽賭站正確所在地；警方22日見時機成熟，持台北地院核發搜索票到賭場攻堅，現場查獲負責人陳女、把風人員孫男、會計兼收牌人員林男及賭客吳姓男子等共12人。

▲台北市刑大偵八隊日前在萬華區西昌街查獲職業簽賭站逮捕陳姓女負責人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並當場查扣筆記型電腦2台、監視器1台、計算機2台、六合彩、大樂透及今彩539等各類簽注賭單1批、賭資新台幣3萬3千餘元等證物，據台北市刑大統計，該簽賭站經營台彩、港彩各類簽賭，採賭客投注與業者對賭方式，每月進出賭金約新台幣30餘萬元，警詢後將陳女等3人依觸犯賭博罪嫌移送台北地檢署複訊，其餘賭客交由轄區萬華警分局依社維法裁罰。

【相關新聞】

►獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三 帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽 牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂



►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹 割斷主動脈放血奪命

