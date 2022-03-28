等到最後才離場！他納悶「又沒有彩蛋」　電影迷曝3原因：待好待滿

▲電影院、看電影（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

現在許多電影在片尾字幕結束之後都會有小彩蛋，可能是劇中細節劇情，也可能是續集的預告，就有網友提出，以前電影一放完大家就會離場，但現在許多觀眾都會繼續坐著，就算沒有彩蛋也有不少人看到最後，不曉得這樣的轉變是從什麼時候開始的，貼文一出引起討論。

原PO在PTT發文，「電影坐到片尾結束的風氣是什麼時候轉變？」以前電影播完一放片尾，觀眾就起身離場了，但現在正片結束，即使沒有彩蛋大家也都會坐到最後一刻，確定播畢後才會離場，「是大家都尊重作品團隊會看到名單跑完？還是其實就是漫威電影把大家習慣養成這樣？」

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貼文一出，不少電影迷提到，想聽片尾曲，而且討厭人擠人，「最後坐著享受餘韻滑手機也挺舒服的」、「聽歌感受一下氣氛也是很好」、「沈澱一下心情，順便看演員名單」、「聽完片尾曲，然後不用跟一堆人擠出口，就夠值得了」、「日本動畫電影我喜歡聽完片尾曲」。

▲電影迷表示，看到最後是對創作者的尊重。（示意圖／pixabay）

也有網友表示這是一種尊重，「看到結束本才是對電影的尊重」、「Endroll（片尾的謝幕表）也是電影的一部分，尊重到底」、「一直以來都會留到最後，尊重電影作品和創作者」、「我教書以來一直都跟學生說拍片很辛苦，但他的名字只會出現十秒，所以留下來（時間允許的話）把名單看完是個很棒的尊重」、「除非是尿急，不然當看完一部好片，需要沉澱一下的時候會是想坐到底的」。

不少網友也透露，會有看片尾的習慣是被漫威電影影響，「我本人是因為漫威開始的，大概從無敵浩克片尾彩蛋出現鋼鐵人那時候開始」、「不得不說，漫威出了一份力」、「個人就真的是因為漫威，後來也發現可以聽片尾曲」。