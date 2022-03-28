親姐愛喝咖啡「從不花錢買」　妹氣當冤大頭！網點1解方：自己用

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃品臻／綜合報導

俗話說親兄弟明算帳，同住家裡的兄弟姐妹，會共同分擔家用品、食物的費用嗎？有網友對此相當困擾，為了陪伴媽媽，從外地調職回家，而姐姐也一起住在家裡，但姐姐從不會主動分攤常喝的咖啡、牛奶，可以說是把原PO吃死死，讓他哭喊「只能當冤大頭嗎？」

這名網友在PTT的WomenTalk板上以「兄弟姐妹會一起出錢買嗎？」為題發文，媽媽年紀大了，希望原PO能回家陪伴，他也順著媽媽的渴望，從外地調職回家，現在家裡就是原PO、媽媽和姐姐三個人同住。

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不過生活中卻有件事讓原PO很困擾，他表示，「我跟我姐都有早餐喝咖啡+牛奶的習慣，每次我買的咖啡跟牛奶，我姐都會很主動的拿去喝，其中一項用完了，她也不會去補貨，就自己去早餐店買一杯（自己的），然後等我買新的回來，她又很主動的繼續喝，從來不會在咖啡或牛奶喝完時自己花錢去買，每此我稍微表示對她這種行為的不滿，她就開始對我使用冷暴力（不跟你講話、不回答你問話）。」

▲原PO姐姐從不幫忙分攤咖啡、牛奶的錢。（圖／翻攝自PTT）

更誇張的是，最近咖啡、牛奶又快見底，姐姐竟然「咖啡粉留了一茶匙、牛奶留了半口」，跟原PO說還有剩，他可以泡。姐姐的態度和行為讓原PO相當氣憤，發文詢問網友們，「和同住的兄弟姐妹有一樣的飲食習慣，你們會一起出錢買嗎？還是像我這樣，只能當冤大頭？」

文章一出，網友們紛紛給予原PO建議，「自己買個小冰箱放房間吧！然後，人不在記得鎖門」、「你乾脆買咖啡粉+奶粉放自己房間算了」、「買小瓶裝保久乳，放房間一次喝一瓶不就好了」、「覺得應該要一起用公積金，或是輪流買」、「房間小冰箱+鎖房門」、「一起給媽媽生活費，媽媽買」、「買個小冰箱自己用」。