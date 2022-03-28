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聽起來不像雷聲！新北人「清晨5:41嚇醒」驚喊：以為開打了

▲▼午後打雷下大雨,閃電 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲28日清晨一聲響雷嚇醒不少網友。（圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

氣象局今（28日）晨6時多對11縣市發布大雨特報，天氣風險公司總經理彭啟明稍早則在臉書發文，「好大的雨勢，雲林、嘉義、南投的朋友，有聽到雷聲嗎？」就有新北網友清晨發文，「有剛剛打雷被嚇醒的嗎？」直呼一聲跟「開炮」一樣炸裂的雷聲傳來，害他直接從睡夢中被嚇醒，話題引發熱議。

這位網友清晨5點47分在PTT的Gossiping板上問卦，「有剛剛打雷被嚇醒的嗎？」文中表示，「人在新北，一聲雷跟開炮一樣突然炸開，直接從睡夢中嚇醒，有人也是嗎？」底下則馬上有各地網友留言+1，「三重加一」、「桃園超大聲，嚇死」、「新莊也很大聲」、「板橋，超大聲」、「超恐怖，三重+1」、「蘆洲被嚇醒+1，然後就起來安撫嚇到亂竄的狗狗了」、「雲林也有」、「台中+1，我還以為地震。」

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還有網友驚魂未定，「還不止打一次，連續好幾次」、「我以為爆炸」、「桃園被嚇醒，一瞬間還以為是打來了」「還以為是砲彈攻擊」、「那是打雷嗎？根本飛彈」、「一度以為是飛彈」、「我以為是爆炸，因為還有聽到警鈴聲」、「第一聲很奇怪，聽起來像很大的貨櫃屋從樓梯滾下來，回音很多層」、「以為開打了」、「我以為有人放煙火」、「原來是雷，想說哪裡爆炸」、「聽起來好不像打雷」、「騎在路上，眼前一片亮白@@」、「約5:41左右，還有閃電，是打雷。」

►穿上它，一秒變身小韓星！

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