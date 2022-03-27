星巴克買一送一太頻繁？常客揭「1原因」狂讚：每天都喝

▲星巴克。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

星巴克近來時常推出「買一送一」的優惠，狂吸客人前去購買，但是就有網友認為，買一送一可能會讓店員工作量大增，且也不是每位顧客都想帶兩杯走，這樣的優惠實在太頻繁，也沒有太大必要。貼文曝光後，底下網友則是風向一面倒。

這名網友在PTT的Starbucks板上，以「飲品買一送一太頻繁了」為題發文，提到星巴克現在時不時就會推出買一送一的優惠，這樣無非增加店員負擔，他還是比較習慣以前，每個店員都能好好服務客人、維持飲品品質的時代。

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原PO接著說道，真的不是所有顧客都需要多送的那一杯，有的人因為加錢升級，又沒仔細聽店員確認餐點，不但可能讓店員白做工，還讓客人以為被多收錢、做錯大小或品項，因此他實在覺得這樣的優惠太頻繁，也引起一些麻煩。

▲多數人都喜歡買一送一的優惠。（資料照／記者彭懷玉攝）

不過文章曝光後，底下網友則大多認為，消費者買單，業者當然繼續推，「大部分的人都需要買一送一啊」、「喜歡買一送一的人＞討厭的人」、「沒辦法～有活動人潮才多」、「台灣人只在乎價錢而已」、「買一送一真棒，小弟可以每天都喝」、「只喝得起買一送一的我」、「沒事啦～我喝得很開心」、「我就愛買一送一啊」、「只有買一送一時才會喝」。

還有部分網友提到，若要與同業競爭，當然會推出買一送一之類的優惠，「企業要賺錢、要跟同業競爭，您說的親切服務已經跟人競爭不了了，時代在變」、「現在太多咖啡店競爭了，以後買一送一一定更多」；只是也有人搖頭表示，「買一送一早已經是惡性循環了」。

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