快訊／新北三重確診案燒到北市！　染疫男曾到中山區三商巧福、7-11

▲案22741足跡。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎本土疫情爆炸，全台27日新增83例確診，使台北市副市長黃珊珊上午預告，因為台北市交通方便，所以有被通報一些足跡，擔心有擴散可能。北市衛生局27日晚間公布新北市三重區30多歲男性（案22741）足跡，曾於25日到中山區三商巧福民權門市、中正區7-11鑫台北門市。

北市衛生局27日晚間公布新北市三重區確診者（案22741）足跡，衛生局指出，因確診者在三商巧福內用，所以匡列21名店員與顧客居家隔離，中正區7-11則安排精準疫調，兩處都不會發送細胞簡訊。

新北市衛生局27日表示，與三重確診（案22701）相關的4名確診者，分別為案22741、22742、22838、22839；案22741是30多歲男性，已接種2劑疫苗，為案22701的丈夫，從事電話行銷工作，匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值17.6，居住在三重區。

新北市衛生局提及，案22742是30多歲男性，為案22701的友人，從事投資業，Ct值15.4，居住在汐止區；案22838為30多歲男性，為案22701與案22741電話行銷公司同事，Ct值23.63，居住在三重區；案22839為30多歲男性，也是案22701與案22741電話行銷公司同事，Ct值14.84，居住地三重區。