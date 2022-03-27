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搶完銀行遊南投！高雄業務男「純如白紙」扮外送　破案關鍵曝

▲涉嫌搶奪橋頭銀行的曾姓男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌搶奪橋頭銀行的曾姓男子。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市橋頭區日前發生銀行搶案，一名男子疑持槍械和辣椒水闖入搶走6萬3千元逃逸，經過2天的追捕之後，警方鎖定嫌犯變造車牌，一路追到南投逮捕，不過最讓警方傻眼的事，他到南投竟然不是逃亡，而是帶妻兒旅遊，至於犯案用的外送員衣物，他表示已經丟棄。初步了解，嫌犯為了償還8百萬房貸，才會搶劫銀行。

涉嫌搶奪銀行的30歲曾姓男子，27日下午4點半被帶回岡山分局，面對記者詢問，頭戴安全帽的他不發一語走進分局。警方是在26日掌握他的行蹤，仁武分局專案小組人員調閱到「關鍵畫面」，曾姓嫌犯先是駕駛自己的車到仁武的義大購物中心附近藏匿，再從義大醫院搭計程車到榮總，駕駛掛有變造車牌的車輛到橋頭犯案。

▲曾姓嫌犯先駕駛自己的白色轎車到義大購物中心附近藏匿，再搭計程車到榮總，才又駕駛變造車牌車輛犯案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲曾姓嫌犯先駕駛自己的白色轎車到義大購物中心附近藏匿，再搭計程車到榮總，才又駕駛變造車牌車輛犯案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於曾嫌作案時身穿外送員服裝，這套衣服怎麼來？高雄市岡山分局偵查隊長黃錦富表示，「他是在網路購買，因為他覺得穿外送員服裝到銀行的時候，比較不會被盤查」；此外，作案的黑色車輛也是事先跟友人購買，計劃似乎相當縝密，據了解，曾嫌有800萬的房貸壓力。

承辦的警方私下表示，要抓到曾嫌還真的費了一番功夫，因為他根本就是「一張白紙」，大學畢業從事業務員的他沒有前科，一開始偵辦方向都是鎖定前科犯，要不是仁武分局調到「關鍵畫面」，還真的很難抓到。曾嫌犯案之後，還依照原定行程「裝沒事」跟家人一同前往南投旅行，所以當妻小知道他犯下搶奪銀行的罪行時都難以相信。

▲涉嫌搶奪橋頭銀行的曾姓男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌搶奪橋頭銀行的曾姓男子，警方起出作案工具。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在25日下午15時30分許，曾男穿著外送員制服和深色長褲，徒步進入位於橋頭區的三信銀行，隨即以辣椒水噴灑60歲魏姓保全眼睛並搶走櫃檯的新臺幣6萬3千元後，駕駛黑色自小客車往楠梓方向逃逸，並在2天後落網，詳細案情警方仍在繼續釐清中。

▲外送員持槍衝進銀行搶劫，還持辣椒水攻擊保全。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲外送員持槍衝進銀行搶劫，還持辣椒水攻擊保全。（圖／記者許宥孺翻攝）

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