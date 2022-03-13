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年薪600萬科技男與女老師論婚嫁　卻因準岳母做這兩件事告吹

▲白色情人節前夕，許多未婚男女渴望修成正果。（圖／中壢美滿提供）

▲白色情人節前夕，許多未婚男女渴望修成正果。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

314白色情人節前夕，多名具高學歷、高職位、高收入優越條件的「三高男生」，卻因為遲遲無法找到心儀的另一半，慨嘆愛情路難行！其中，清大碩士、年薪600萬的科技男因中壢美滿服務中心介紹，原與一名女老師論及婚嫁，未料因女方母親找人排八字、去廟宇抽籤，都認為不宜，即使雙方都是高學歷，在女方母親執意下，婚事告吹！

交大碩士、今年32歲、身高180公分的科技工程師，外表陽光，外型有如韓星玄彬的帥哥，應該是許多未婚女生的首選，他告訴中壢區美滿服務中心，第一個女生認為他是租屋族，不願繼續來往，忘了他只有32歲，不想太早置產，第二個女生嫌他在新竹工作，離娘家太遠，所以只好放棄。

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年收入超過200萬的台大王姓博士說，他與一位上市公司董事長的留美女秘書交往八個月，兩人還買了房子準備結婚，不料女生家長卻認為男生英文不流利，認為不夠國際化，因而反對結婚，他只好重起爐灶。

這些「三高男生」也向中壢區美滿服務中心抱怨，不少女生不與公婆同住，現代女權意識抬頭，認為就算一個人也能過得很好、自己可以賺錢養自己、房價又高、薪水低，不適合結婚生育，乾脆獨住過一生。

不過一位年收入400萬女醫師，在中壢區美滿服務中心認識一位年收入也是400萬科技副理，兩人即將邁入結婚禮堂。美滿中心笑稱，一對年輕夫妻年收入超過800萬，將來一定會過「高檔」生活。

中壢區美滿服務中心指出，依政院主計處統計，截至2020年底，台灣25歲至44歲的適婚年齡層，未婚率達43.2%創新高，意即100位適婚人口中，有43.2人未婚，再創新高。

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