英軍情報：俄羅斯準備兵分二路「包圍烏東」　預估路線曝

記者張寧倢/編譯

英國國防部最新的烏克蘭戰爭情報指出,俄羅斯軍隊似乎正在集中力量,試圖從南、北兩個方向推進,以包圍烏東地區附近的烏克蘭軍隊。不過,烏軍在北部戰線的猛烈反擊也重創了俄方重整部隊的努力。

根據《衛報》報導,英國國防部於27日上午6時許在推特上發布最新情報,文中提到烏克蘭戰況的2大動向。其一是俄羅斯軍隊似乎正在集中力量,試圖從北部的哈爾科夫(Kharkiv)和南部的馬力波(Mariupol)的方向,兵分二路包圍那些在烏東分離主義地區作戰的烏克蘭軍隊。

其二,烏克蘭北部的戰場基本上保持穩定,因為烏克蘭在當地的反擊阻礙了俄羅斯嘗試重新組織部隊的努力。

另外,據路透報導,烏克蘭內政部顧問丹尼山科(Vadym Denysenko)表示,俄羅斯已經開始摧毀烏克蘭的燃料與食品倉庫,這代表烏國政府將不得不在近期分散這2類物資的庫存。丹尼山科也提到,俄羅斯正輪番向烏克蘭邊境派遣軍隊,並可能在入侵行動上做出新的戰略嘗試。

