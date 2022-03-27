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多縣市爆個案！台灣要打第4劑？　醫解答「這族群可能會」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣需要接種第4劑新冠疫苗嗎？醫師提出見解。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土疫情多縣市爆發！不只北北基、高雄，今（27）日傳出台東突增4例、桃園再爆10多人確診，指揮官陳時中也臨時取消屏東行程，親自坐鎮疫情記者會。前陣子國內追加劑打氣低迷，截至25日追加劑接種率49.1%，面對近日疫情再升溫，「第4劑會不會發生在台灣？」醫師姜冠宇坦言，對老年人可能會。

「第3劑續航力足夠撐到台灣完全開放嗎？」「第4劑是每個族群都需要嗎？」北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇今日在粉專指出，前者答案是是，打完續航5個月，可能剛剛好，但明年不得而知。 後者答案則是對年輕人可能已不需要，但是年長者可能從此需要季節性接種。

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「這個就陷入了困境，或說這是目標設定的問題。」姜冠宇表示，以目前資料顯示，若要追求抗感染的共存，就真的每超過約5個月後國人還要再施打疫苗，「會沒完沒了」；若追求抗重症的共存，年輕人若在低重症率情況下，持續接種似乎並不需要，反觀老年人仍可能躲不掉季節性接種，「會不會就此設定老人疫苗卡就不知道了…。」

姜冠宇進一步指出，以現階段看來，台灣第3劑續航力很可能剛好迎接「753政策」的隔離3天最後階段，「但是一有新的變異株，又可能隨時會翻盤。」

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