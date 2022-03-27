多縣市爆個案！台灣要打第4劑？　醫解答「這族群可能會」

▲台灣需要接種第4劑新冠疫苗嗎？醫師提出見解。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土疫情多縣市爆發！不只北北基、高雄，今（27）日傳出台東突增4例、桃園再爆10多人確診，指揮官陳時中也臨時取消屏東行程，親自坐鎮疫情記者會。前陣子國內追加劑打氣低迷，截至25日追加劑接種率49.1%，面對近日疫情再升溫，「第4劑會不會發生在台灣？」醫師姜冠宇坦言，對老年人可能會。

「第3劑續航力足夠撐到台灣完全開放嗎？」「第4劑是每個族群都需要嗎？」北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇今日在粉專指出，前者答案是是，打完續航5個月，可能剛剛好，但明年不得而知。 後者答案則是對年輕人可能已不需要，但是年長者可能從此需要季節性接種。

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「這個就陷入了困境，或說這是目標設定的問題。」姜冠宇表示，以目前資料顯示，若要追求抗感染的共存，就真的每超過約5個月後國人還要再施打疫苗，「會沒完沒了」；若追求抗重症的共存，年輕人若在低重症率情況下，持續接種似乎並不需要，反觀老年人仍可能躲不掉季節性接種，「會不會就此設定老人疫苗卡就不知道了…。」

姜冠宇進一步指出，以現階段看來，台灣第3劑續航力很可能剛好迎接「753政策」的隔離3天最後階段，「但是一有新的變異株，又可能隨時會翻盤。」