口味贏過餐廳！7-11「最強美食」常客全點名它：CP值突破天際

▲超商販賣的微波食品很多樣。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

超商販售的微波食品相當多樣，便當、燉飯、炒米粉都有賣，而近來就有網友注意到，7-11賣的義大利麵竟然什麼口味都包了，根本已經媲美「義大利麵館」。貼文曝光後，底下網友一面倒推爆，「少數覺得吃外面店不如吃小7的東西」、「真的X打一堆餐廳」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「超商484已經變義大利麵館了」為題發文，提到他久久才吃一次超商的微波食品，結果日前難得要買，便突然發現義大利麵的口味超齊全，紅醬、白醬、青醬、清炒等全都有。

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由於原PO的記憶還停留在以前只有肉醬、奶油培根口味的時代，因此對於這樣的景象，就讓他覺得超商媲美義大利麵館，大家覺得哪個口味最好吃呢？

▲在眾多的微波食品中，許多人最愛的就是義大利麵。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛大讚，「比一些賣200元的店還好吃」、「我覺得超商的義大利麵除了蛤蜊外的都很好吃」、「說真的，有些賣幾百的還沒超商好吃」、「比一堆餐廳好吃太多」、「桂冠最好吃，放在後面冰櫃裡面」、「帕瑪森肉醬，永遠滴神」、「不錯吃，比一些義大利麵店讚」、「義大利麵真的在微波食品之中特別突出」。

除了口味之外，也有許多網友覺得超商的義大利麵CP值很高，「價格和換菜色速度大勝餐廳」、「有時候會貼65折很爽」、「搭i珍食便宜、好吃啊」、「打折的時候買，CP值突破天際」、「價格跟菜色X打餐廳」。但也有人搖頭，「量超少」、「缺點是有點少，男生不夠吃」、「味道不錯，但量少」。

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