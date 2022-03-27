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瑞幸咖啡起死回生！門市突破6千家「超越星巴克中國」

▲▼瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

▲瑞幸咖啡。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

瑞幸咖啡最新一份財報顯示，截至2021年底，其在中國大陸的門市總數已經達到6024家，超越了星巴克中國的5557家。

瑞幸咖啡曾陷入財務報假風波，並一度瀕臨破產倒閉，但卻奇蹟般起死回生，根據最新財報，瑞幸咖啡2021財年總淨收入為 79.65億元，同比增長97.5%；2021年Q4總淨收入24.33億元，同比增長80.7%。

財報也揭露，截至2021年末，瑞幸門店總數達到6024家，超越星巴克中國2022年1月2日的5557家。

財報顯示，瑞幸2021財年GAAP經營虧損為5.39億元，與 2020財年的25.87億元虧損額相比大幅減少。非GAAP經營虧損為2.36億元，而2020財年虧損額為24.94億元。瑞幸咖啡表示，其非GAAP經營虧損未針對與虛構交易和重組相關的損失和費用進行調整，涉及2021財年和2020財年金額為3.40億元和4.75億元。

最驚訝的是，瑞幸的自營門店層面利潤也在2021年首次實現轉正，達到12.53億元，2020年同期則為虧損4.35億元。

瑞幸咖啡董事長兼首席執行官郭謹一表示，得益於交易客戶數量的增加、產品銷量增長和更高的產品平均售價，自營門店同店銷售增長強勢，自營門店層面利潤率和公司整體盈利狀況在第四季度及整個財年產生了實質性改善。

郭謹一還說，「最近完成的臨時清算在推進我們的增長戰略方面發揮了重要作用，因為它使我們能夠從更強大的財務實力出發運營，並充分挖掘我們的潛力。」

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