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拜登將於波蘭發表演說　呼籲自由世界團結抗俄

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

白宮表示，美國總統拜登今天將在波蘭發表演說，呼籲「自由世界」挺身反對俄羅斯入侵烏克蘭，並要求主要經濟體團結一致，阻止俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

拜登3天來與七大工業國集團（G7）、歐盟理事會（European Council）以及北大西洋公約組織（NATO）召開緊急會議，並造訪駐波蘭的美軍部隊後，將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面。

拜登去年上任前才經歷選舉結果飽受挑戰，他上任後不僅矢言在國內重建民主，也承諾在海外團結民主國家來對抗蒲亭和中國國家主席習近平等獨裁者。

但蒲亭於2月24日發動俄國自稱的「特別行動」、入侵烏克蘭，這不僅考驗拜登的承諾，也恐在蘇聯解體30年後再次引發冷戰。

在這場被美國官員認定為重大的波蘭演說當中，白宮聲明表示，拜登將「提到自由世界為了支持烏克蘭人民所做的團結努力，還將追究俄國發動這場殘忍戰爭的責任，並捍衛一個以民主原則為根基的未來」。

拜登發表演說的地點選在波蘭首都華沙，這裡直到波蘭於1989年結束共產黨統治之前，有長達40年都處於鐵幕當中。當時波蘭處於蘇聯影響下，並且是莫斯科領導的華沙公約組織（Warsaw Pact）成員

而現在，波蘭是歐盟與北約成員中最大的前共產國家。波蘭近年來崛起的右翼民粹主義，雖然使得它與歐盟和華府產生衝突，但俄國正對鄰近國家步步進逼構成的威脅，已使波蘭更朝西方鄰國靠攏。

拜登的當選，雖然使得與美國前總統川普交好的波蘭執政黨法律正義黨（Law and Justice Party）立場尷尬，但在俄國入侵烏克蘭後，杜達顯然試圖緩和與華府關係。

拜登與杜達將私下會面，預料討論如何替烏克蘭增加戰機等武裝，並商討其他維安保證。

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