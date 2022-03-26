▲全國原住民神射手齊聚挺烏克蘭，拉弓射破戰爭靶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉公所26在東興社區文化廣場舉辦第7次全國原住民傳統射箭賽，這項賽事前為區域性質（原卑南鄉鄉長盃），經過6年的舉行與推廣讓參與射箭人數與日俱增，同時也促成傳統射箭協會與相關課程的成立，今年在台東縣政府推薦下向教育部體育署爭取成為推廣目標，並更名為「台東縣2022年全國原住民射箭賽暨傳統綜合運動競技邀請賽」，但單項最高5萬元、總競賽35萬8仟元的獎金仍維持全國最高，因此吸引了來自全國750多位選手參賽。啟弓儀式由立法委員劉櫂豪、陳瑩立委、縣議員鄭崗山與卑南鄉鄉長許文獻代表射向藍黃雙色的靶紙，宣告『要和平、不要戰爭』，希望烏俄戰爭能夠早日結束。

▲全國原住民神射手齊聚挺烏克蘭，拉弓射破戰爭靶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

許文獻表示，感謝體育署與縣府看見卑南鄉對原住民傳統射箭賽推廣的努力，一同攜手讓賽事升級，雖然看起來只有名稱改變，但提升到縣級後能夠接觸的資源將更為豐富，這也是他7年前推廣射箭運動的初衷，自前中區聯盟理事長羅雷培華送他的第一組弓箭開始，他就扛起推廣原住民傳統射箭成為全民運動的任務，這些年看到選手從自己來比賽變成全家人來加油、到現在不少父子、母女檔一起參賽真的無比高興，能夠在鄉長任期屆滿前能達成這個階段性目標，是所有神射手攜手共同努力而來。

本次賽事參賽的父子檔、母女檔共有10組，曾獲得團體組亞軍的汪秀敏已是第3年帶著女兒達凡恩古戲一同參賽，她從外縣市回鄉看到父母熱衷射箭主動要求學習，而她所使用的弓箭是父親周國師親手製作，融合父親的愛心與製弓技術打起來特別順手，加上長期的練習讓她對這次比賽抱著滿滿的信心，今年連女婿、孫子都帶來看比賽，三代同堂彼此加油打氣，希望今年成績更上一層樓。