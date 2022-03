烏克蘭醫院連續遭轟！俄羅斯恐犯戰爭罪　國際法庭怒搜證據喊告

▲馬力波一家婦幼院慘被俄軍砲襲,下同。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯2月攻烏時曾宣稱,俄軍不會襲擊平民及民用設施,不過近1個月來,俄軍砲擊烏克蘭醫療設施與民宅的消息卻時有耳聞,馬力波甚至有一家婦幼醫院慘遭空襲擊中,導致多名孕婦,甚至是新生兒死亡。目前國際法庭與烏克蘭檢察官正努力搜集俄軍轟炸醫院的證據,以在未來起訴俄羅斯。

據美聯社報導,俄羅斯在烏克蘭境內至少發起了34起襲擊醫療設施的事件,而這些針對民用基礎設施的攻擊都是「持續而無情」的,讓民眾要求以戰爭罪之名,對俄羅斯總統普丁、俄國將軍和克里姆林宮高級顧問等人提出訴訟的呼聲越來越高。目前國際法庭與烏克蘭檢察官正努力搜集證據,並準備在未來起訴俄羅斯。

聯合國人權事務高級專員證實,自戰爭以來,烏克蘭至少有1035名平民在戰爭中死去,其中有至少90人是兒童。美聯社記者在馬力波親眼目睹了俄軍擊中平民目標的致命後果,不少兒童死前被砲彈炸得粉身碎骨,或是四肢炸飛,還有大量死去的平民,因無法處理屍體,只能被當局裝進屍袋,丟棄在萬人塚的壕溝中。

世界衛生組織(WHO)組織顧問科夫托紐克(Pavlo Kovtoniuk)表示,俄羅斯故意轟炸醫療基礎設施,「這種行為特別殘忍,因為它向平民表明地球上沒有安全的地方」。目前紀錄最完整的襲擊事件是3月9日在馬力波(Mariupol)婦幼醫院被轟炸的事件。

美聯社記者在現場看到,醫院在經歷砲轟後,冒著黑灰色的濃煙,而醫院周圍則佈滿了幾輛被炸毀的汽車殘骸。爆炸的威力損毀了周圍3座建築物的外牆,玻璃窗戶全都被炸碎,就連房間也全被破壞。

