避免教師與學子任交通導護　警政署出面協助護學子通學安全

▲未來透過警政署協助，將維護學生上下學安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

去年底1位國中老師擔任交通導護被車撞成顱內出血後，交通導護問題再次引起熱議，上月全教總呼籲政府應解決問題，教育部今（25日）宣布，針對全國大專校院以下學校校園周邊路段，初期先盤點64所高中職以下學校共67處，需要警察及義交協助交通導護，透過內政部警政署協助，規劃以「路口交通指揮、定點執勤、機動巡邏」等方式，確實協助學校在上放學期間進行交通導護工作。

去年12月1日，1位國中老師擔任交通導護被車撞成顱內出血後，教師擔任交通導護議題再次引發熱議，而根據全教會與全教總調查，超過9成學校是由老師或行政同仁擔任交通導護，全教會在上個月召開記者會，呼籲行政院出面進行跨單位協調，訂立完整安心上學專案，解決各縣市紛擾問題，排除師生擔任導護。

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▼ 全教總上月呼籲行政院進行跨單位協調，排除師生擔任交通導護。（圖／記者許敏溶攝）



教育部則在今天宣布，為維護校園周邊學生通學安全，根據行政院院會所提「道路交通安全精進作為」規劃，針對全國大專校院以下學校之校園周邊路段，需警察及義交協助交通導護需求進行調查，初期先盤點完成64所高中職以下學校共67處。

教育部指出，上述64校、67處前需要透過內政部警政署協助，將依地區交通狀況、學校實際需求等進行人力調配，分別規劃以「路口交通指揮」、「定點執勤」及「機動巡邏」等方式，針對需求學校進行周邊人車疏導及違規取締，確實協助學校在上下學期間，進行交通導護工作。

▼未來警政署將協助維護學生上下學安全，圖為桃園市八德警方在中小學開學時，協助交通導護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

教育部表示，將鼓勵地方政府及學校，結合並運用地區資源，成立導護志工團外，更針對服務志工提供安全知能訓練課程，同時透過內政部警政署的通力支持，由警察及義交協助學校導護人員進行交通導護工作，未來將定期在每學期開學前調查學校需求，並與內政部警政署持續保持密切合作，讓學生上放學更加安全、順暢。