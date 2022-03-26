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快訊／今日本土暴增21例　另增82境外移入

▲▼指揮中心3/24記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）公布國內新增21例本土病例，；另一方面，境外移入病例82例；確診個案無人死亡。以縣市來看，新北有11例，其中包括樹林科技廠，以及新增零星不明感染源個案，高雄則是4例，化工廠群聚相關，而基隆5例，是昨日確診警察延伸到卡拉OK小吃店相關，另桃園也有一例。

指揮中心表示，今日新增本土個案為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

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▲▼指揮中心發言人莊人祥3/26公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心發言人莊人祥3/26公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

今日新增境外移入個案為48例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)、印尼(6例)、菲律賓及馬來西亞(各5例)、義大利、英國及泰國(各3例)、韓國、澳大利亞、法國、瑞典及美國(各2例)、德國、西班牙、吉爾吉斯、香港、瑞士、日本及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另30例調查中。入境日介於今(2022)年1月25日至3月25日。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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