跑攤「罩不罩」？　陳時中：離開座位要戴口罩「合照可脫下」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

由於日前嘉義婚宴群聚擴大，中央流行疫情指揮中心22日宣布即起禁止宴席逐桌敬酒敬茶。有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，被爆出在24日出席餐會時沒戴口罩逐桌打招呼，疑似違反中央防疫指引。對此，衛福部長陳時26日再次說明，「離開座位就請把口罩戴起來，若有需要拍照的時候，短暫的時間可以拿下來」，但是最好還是盡量還是帶著。

蔣萬安近來因為餐會脫口罩一事引發爭議，26日蔣與陳時中、台北市長柯文哲同框出席「如果還有明天 公益串聯記者會」，蔣、陳2人更是比鄰而坐，不時有互動交談。

被問到與蔣萬安聊了些什麼？陳時中說，是跟萬安委員說現在精神衛生法在修法，這也是他期待的，我會盡量尊重這2天在公聽會裡面，專家團體還有人民團體一些組織所提出的建議，盡量能夠讓這部法能夠做得更完善。

針對脫口罩事件，蔣萬安表示，昨天已經說過，接下來和團隊會更加謹慎、更嚴格的遵守指揮中心所有的防疫規定。至於過去曾批評陳時中選舉比防疫重要，如今自己也出包，蔣說，指揮中視根據相關疫情整體的評估提出相關規定，這都有專業考量，我們都完全尊重，接下來會更謹慎小心嚴格遵守防疫規定。

而陳時中受訪被問到此事時，則重申規定，「簡單的來說，就是離開座位就請把口罩戴起來，若有需要拍照的時候，短暫的時間可以拿下來」，但是最好還是盡量還是帶著，規定是說吃飯時離開做為希望把口罩戴起來。

▼國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中26日同台。（圖／記者陳家祥攝）