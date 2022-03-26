下個月口罩政策有望再鬆綁？　醫憂心2點：是試煉和試膽

▲醫師認為，再鬆綁口罩禁令是一場試膽與試煉。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前透露，口罩規定從3月1日維持至3月31日，而4月1日會搜集各部會意見調整特定區域口罩解封。不過，近來世界疫情未有下降趨勢，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇認為，下個月要鬆綁口罩可說是「試膽與試煉。」

對於口罩禁令下個月有望鬆綁，姜冠宇日前在臉書發文，「這個是試膽與試煉，仍要(有)隨時失敗的覺悟。」他解釋，隨時失敗指的是香港目前的風險，且有兩個因素要觀察，包括內在及外在，台灣本身因餐飲場合偏密集不通封，建築物老舊等，包廂的通風迴風仍會造成氣熔膠傳染，因此還有待專家們討論。

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至於外在因素就是全球變異株的變化監測，假設有任何變動，目前開放的國家仍有「縮回去」的可能。姜冠宇指出，若口罩的保護減少，我們就僅能依靠實名制，因為「脫下口罩必然會承受風險。」

▲台灣解封計畫，指揮中心逐步執行、規劃。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞日前說明，針對口罩禁令鬆綁，還在蒐集相關部會意見，目前規定會維持至3月底，但會針對空曠無人、有工作或活動需求等不適合戴口罩情境做評估；拍照、唱歌等特定情況會納入考量。

有關台灣解封進度，陳時中24日也在疫情記者會上說明，縮至7天的規劃仍在推演各類模型，不過以公衛角度來說是可行的，只是模型部分會再進一步計算。而疫苗標準目前僅看兩劑覆蓋率，若要將第三劑涵蓋率納入考量，陳時中指出，達到3或5天檢疫的程度時，就會成為考慮的重點。

不過，完全解封的時間點難以預測，陳時中表示，雖然大家都說這是一定要走的路，但怎麼做到解封的同時，國內的狀況不要受到太大傷害，這是指揮中心一直在掌握的。他提到，傷害包括重症及致死情況，另外則是心理層面。

陳時中舉例，近日的專案泡泡就讓大家感到有些壓力，當然會希望不要有破口，可是開放的過程中，一定會有漏掉，除非完全封緊，否則「是無法避免的。」他說，10天檢疫是安全、7天可能會有些許案例，但開放到5天的時候個案相對就會多了，因此生理層面指揮中心極力守住，但心理層面也希望能協助大家有共識。