復興號、紅斑馬本月底除役！台鐵「免費發紀念票」時間地點一覽

▲復興號月底除役，台鐵發售紀念票卡。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局規劃老舊車輛汰舊換新，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，車齡較高的EMU1200型自強號（俗稱紅斑馬）及復興號均將除役，分別於本月28日、29日開出末班車，台鐵局將辦理末班車乘車證明紀念卡免費兌換活動，同時發售紀念套票。

台鐵局表示，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，自3月29日起進行時刻微調，EMU1200型自強號將於3月28日開出枋寮至彰化末班車(168次)，特此舉辦EMU1200型自強號末班車乘車證明紀念卡免費兌換活動。

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▲憑車票可兌換紅斑馬末班車紀念票卡。（圖／台鐵）

EMU1200型自強號末班車乘車證明紀念卡免費兌換活動時間為3月28日14時，地點在枋寮站售票窗口及高雄站服務台，分別發送50張、150張。只要憑111年3月28日第168次票價200元以上實體車票可兌換1張，每人每次限兌換1張，兌換後將於車票上蓋印「EMU1200末班車紀念」戳章。

另外復興號也將於3月29日開出花蓮至樹林末班車(605次)，發行復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面劃有末班車座位號碼，旅客可持票搭乘。

台鐵局將於3月28日9時發售復興號紀念套票，地點為臺北站1樓服務中心前、花蓮站8號窗口，兩處各發售150套、共300告，每人限購1套，依序發售，不提供選號。