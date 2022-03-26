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奔馳逾30年！「復興號」月底走入歷史　北迴神秘藍色特快車消失

▲▼台鐵復興號。（圖／台鐵提供）

▲台鐵復興號將走入歷史。（圖／台鐵提供）

文／中央社

台鐵局將於29日起微調時刻表，奔馳台灣超過30年，哪裡有需要就往哪裡跑的復興號將走入歷史，北迴線的神秘列車－藍色特快車也將跟著消失。

根據台鐵大事紀，民國69年間首批15輛台製冷氣對號車廂完工，同年與內裝較高級的舊莒光號混合編組，試開台北－花蓮及台北－高雄，隔年這些冷氣對號車改稱為「復興號」，陸續投入各路線行駛，直到99年淡出西部幹線及南迴線。

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台鐵花蓮運務段長吳金添告訴中央社記者，100年蘇花公路發生載陸客團遊覽車墜海事件，此後陸客觀光團往返宜蘭及花蓮皆改搭火車，復興號也在這時復出，負責疏運陸客團體。

吳金添說，北迴線復興號106年間曾創下搭車人數逾94萬人次，營收金額超過新台幣8400萬元，有效提升國內觀光產業，近年隨著陸客團驟減及台鐵新購城際列車陸續到位，班次逐年減少。

台鐵復興號目前僅剩642、605、611及691次4班次，往返樹林－花蓮、花蓮－樹林及花蓮往返台東間，其中花蓮發車開往樹林的691次因每週只行駛1班，且平日不發車，又有「神秘列車」之稱。

691班次每週日下午2時2分花蓮發車後直達松山，抵達台北時間只有2小時35分，票價283元只需自強號6折，是在地人返北工作、就學的最愛，不過將於這次改點後走入歷史。

▲▼復興號、紅斑馬將除役，台鐵發送紀念票卡。（圖／台鐵）

▲復興號將除役，台鐵發送紀念票卡。（圖／台鐵提供）

隨著台鐵新購列車陸續到位，吳金添說，29日起將進行時刻微調，改點後將由EMU型列車取代大部分復興班次，而「神秘列車」691班次改為DMU自強號，停靠站、行駛時間不變，票價比照自強號收費，花蓮到台北票價440元。

曾在台北唸書的張姓上班族回憶，以前收假回學校都搭這班，不用跟觀光客搶車票，發車後直達北部，車資便宜又快速，常在車上遇到同鄉人，聽聞將改成自強號發車，她說「內行人的小確幸沒了」。

吳金添說，29日改點後，原本復興號北迴線605次、642次編組改EMU900型區間快車，原東線642次、611次編組改EMU500型電聯車。台鐵局運務段人員說，北迴線復興號停駛後，因相關車廂老舊，後續將報廢不再使用。

復興號宛如「及時雨」，哪裡有需要就往哪支援，環島奔馳，退休了又復出，如果真的報廢，這次確定走入歷史；而花蓮到台東的神秘「藍色特快列車」，跟著消失，在壯麗的北迴線留下花蓮人的回憶。

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