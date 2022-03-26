　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

星巴克限時2天「買一送一」　身分證同時有2、4直接開喝

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

▲星巴克慶祝24週年，身分證字號對中指定數字，即享買一送一優惠。（圖／業者提供）

記者趙蔡州／綜合報導

連鎖咖啡星巴克為慶祝24週年，近期舉辦了各種優惠活動，其中也推出大家最愛的「買一送一」活動，消費者只要身分證字號對中指定數字，即可直接擁有買一送一優惠。

星巴克將在29日、30日連續2天舉辦「星巴克生日快樂好友分享」活動，消費者只要身分證字號「同時有2、4」，即可享有現場買一送一優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

▲消費者只要身分證字號同時有2、4，即可享有現場買一送一優惠。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

此外，高雄萬豪酒店為了慶祝營運滿周年，也將於28日推出一系列餐飲快閃優惠活動，其中只要身分證字號對中3、2、8三碼者，或3月28日當天生日，兩人用餐其中一人能以328元優惠價，享用豪享自助餐廳的午餐或晚餐。

除328元吃自助餐外，萬豪酒店還推出各餐廳一元優惠，像是1樓烘焙坊同品項第二件只要加一元就能帶回家；The Lounge 咖啡坊當日消費，再加一元就能享用拿鐵、卡布奇諾、美式咖啡其中一款，每人限點一杯等。

【你可能也想看】

身分證中「328」或3／28生日　高雄萬豪Buffet第2人只要328元

 

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

星巴克限時2天「買一送一」　身分證同時有2、4直接開喝

網友分享超商門口奇景點燃全網好奇心　原因好感人

【廣編】百萬網紅拚了！喫茶達人PK賽　大蛇丸、胡椒迎戰鄉民老婆

環球購物中心母親節滿5千送900　3D超療癒地景邊逛邊玩

熊熊、梁赫群玩爆可樂果台Way生活節　狂拍美照直呼「尚讚ㄟ台灣味」

【廣編】妹神演唱會倒數！台哥大MyMusic送會員前進搖滾特區

全聯開出200萬發票特獎！只花34元購物就變富翁　中獎名單出爐

【廣編】首次代言好運不斷　羅時豐讚「金高53.2度緞金龍」順口又順心

首檔專業保健營養食品主題展登場　4大展區聚焦從農場到餐桌產業鏈

快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

大地震當下你是睡死還是逃？　Ella一秒彈起...高爾宣「你們怎麼睡得著！」

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

外送員等紅燈「當街暴打同行」　警方依傷害、毀損兩罪法辦！

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

星巴克限時2天「買一送一」　身分證同時有2、4直接開喝

網友分享超商門口奇景點燃全網好奇心　原因好感人

【廣編】百萬網紅拚了！喫茶達人PK賽　大蛇丸、胡椒迎戰鄉民老婆

環球購物中心母親節滿5千送900　3D超療癒地景邊逛邊玩

熊熊、梁赫群玩爆可樂果台Way生活節　狂拍美照直呼「尚讚ㄟ台灣味」

【廣編】妹神演唱會倒數！台哥大MyMusic送會員前進搖滾特區

全聯開出200萬發票特獎！只花34元購物就變富翁　中獎名單出爐

【廣編】首次代言好運不斷　羅時豐讚「金高53.2度緞金龍」順口又順心

首檔專業保健營養食品主題展登場　4大展區聚焦從農場到餐桌產業鏈

快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎

普丁指責「俄文化像J·K·羅琳」被西方取消　本人回應嗆爆

星巴克限時2天「買一送一」　身分證同時有2、4直接開喝

東航空難132人仍失聯！家屬「裝泥土帶回家」　救難員站一排行禮

厭倦領死薪水怎麼辦？抓住6訣竅快速脫貧

新北最大美術家聯展登場　匯集老中青藝術家傳承意味濃

他氣pupu罵政府「對機車趕盡殺絕」　網見理由笑了：國文老師在哭

嘻小瓜突挺小A辣：很勇敢！　疑又隔空開砲暗酸「厚唇金髮女」

「緬甸日常體驗」新住民參與式預算　新北推廣最道地家鄉文化

2022母親節必買「加大版」保養！嬌蘭巨型小金瓶61折、IPSA流金水香檳塔太狂

快把握最後粉紅花海！走訪三芝三生步道體驗拔蘿蔔

菲律賓神人超狂「手影舞」　靈活秀月球漫步、鋼管舞

消費熱門新聞

快訊／全家發票中獎名單一次看

快訊／7-11開出千萬發票！

全聯開出200萬發票！只花34元就變富翁

星巴克買一送一　身分證對中即享

快訊／萊爾富開出千萬發票！

內行買法懶人包美式賣場俗擱大碗

熊熊、梁赫群帶路　玩爆可樂果台Way生活節

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

網友分享超商門口奇景點燃全網好奇心

7-11「神級糖葫蘆」免衝門市靠這招買到

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

速食店連20天「買指定套餐送烤雞」

超商限時3天「拿鐵買1送1」！

超商限時2天「咖啡買2送2」！

更多熱門

相關新聞

星巴克「純白山茶花杯」美翻

星巴克「純白山茶花杯」美翻

看膩了粉嫩的櫻花沒關係，大陸星巴克最近推出了「山茶花限定系列」商品，以純白色系為主軸設計一系列杯款，其中一款帶著偏光色澤的杯身，搭配上頂端立體的水晶山茶花，拿在手中簡直是史上最美隨行杯，立刻引發網友討論。

超商限時2天「咖啡買2送2」！

超商限時2天「咖啡買2送2」！

確診足跡到星巴克　急閉店消毒

確診足跡到星巴克　急閉店消毒

星巴克「買1送1縮水了」？內行2字解答

星巴克「買1送1縮水了」？內行2字解答

花80元喝平價版星冰樂！她驚：幾乎沒差

花80元喝平價版星冰樂！她驚：幾乎沒差

關鍵字：

星巴克買一送一

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

台灣最強連鎖拉麵　老饕曝心中最愛

男友狂聞她胸部讚：有奶香味！專家「8個字解答了」

又要下雨　一張圖掌握全台降雨

嘻小瓜「怒貼厚唇女」：我才覺得被霸凌！

女學生遭拖暗巷性侵！嫌：像我前女友

郭鬼鬼驚人舊照瘋傳　網驚認不出

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺慣老闆一家成死囚

粿粿「純白婚紗照」曝光！　甜倚范姜彥豐網刷一排恭喜

澎恰恰控20年前「一生遇郭一災難」！郭桂彬回應了

明晚變天「驟降10度」雨彈狂轟！這2天清晨最冷

升息後電梯大樓降630萬　網揪出黑暗細節

起司片油炸30秒變「隱藏美食」　5000人看呆

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面