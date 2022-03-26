星巴克限時2天「買一送一」　身分證同時有2、4直接開喝

▲星巴克慶祝24週年，身分證字號對中指定數字，即享買一送一優惠。（圖／業者提供）

記者趙蔡州／綜合報導

連鎖咖啡星巴克為慶祝24週年，近期舉辦了各種優惠活動，其中也推出大家最愛的「買一送一」活動，消費者只要身分證字號對中指定數字，即可直接擁有買一送一優惠。

星巴克將在29日、30日連續2天舉辦「星巴克生日快樂好友分享」活動，消費者只要身分證字號「同時有2、4」，即可享有現場買一送一優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲消費者只要身分證字號同時有2、4，即可享有現場買一送一優惠。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

此外，高雄萬豪酒店為了慶祝營運滿周年，也將於28日推出一系列餐飲快閃優惠活動，其中只要身分證字號對中3、2、8三碼者，或3月28日當天生日，兩人用餐其中一人能以328元優惠價，享用豪享自助餐廳的午餐或晚餐。

除328元吃自助餐外，萬豪酒店還推出各餐廳一元優惠，像是1樓烘焙坊同品項第二件只要加一元就能帶回家；The Lounge 咖啡坊當日消費，再加一元就能享用拿鐵、卡布奇諾、美式咖啡其中一款，每人限點一杯等。

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