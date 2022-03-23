大專足球聯賽女一級屏東開踢　鍾佳濱擔任「一日教練」

▲鍾佳濱到長治足球體系訓練基地與選手一起體育訓練 。（圖／記者陳崑福／翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

110學年度大專足球聯賽女一級第3循環賽事將於3月25日至29日在屏東大學開踢，除了地主隊屏東大學將出賽外，出生屏東、在亞洲盃表現出色的蘇育萱也將代表臺灣體大出賽。

為此，鍾佳濱近日前往曾孕育出蘇育萱的長治足球體系訓練基地，了解基層選手練習的過程；與選手們一同做操、熱身，並擔任起「一日教練」，餵球給選手們做射門、頂球等練習，短短幾十分鐘的訓練，也讓常游泳的他大呼「好累，好辛苦！」。

他表示，2017年台北舉辦世大運時，在北部蓋了10座人工草皮足球場，但同時間中、南部卻僅有凹凸不平的球場供選手訓練，因此他立即向教育部體育署質詢、爭取在屏東設置人工草皮的足球場，以供在地基層足球員訓練使用。

鍾佳濱說，為台灣培養好的足球環境，除了師資、學校、家長配合外，更需要中央與地方政府攜手，建設好的運動場地，才能讓選手們有充分的場地進行訓練。因此，他也承諾，未來他將持續向中央爭取更多場地、設施，縣政府則將與國中、小一起完善國民教育階段的足球體系，以培育未來的足球種子，讓更多的「蘇育萱」都能在世界體壇上發光發熱。