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台北24歲男開藍寶堅尼撞分隔島　1300萬身價+超威鐵支車牌曝光

▲▼藍寶堅尼小牛橫躺中央分隔島，駕駛辯稱「打滑失控」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲藍寶堅尼小牛橫躺中央分隔島，駕駛辯稱「打滑失控」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

25日上午9時許，1台新車價1300萬元的藍寶堅尼超跑「小牛」，就直接橫躺在北市堤頂大道的中央分隔島，事後警方抵達現場發現駕駛並無受傷，經過酒測後酒測值為0，駕駛則表示，當時沿堤頂大道行駛，卻因為「打滑」整台車失控開上分隔島。

警方調查，24歲的張姓男子，在25日上午9時許，開著懸掛「8888」車牌的千萬藍寶堅尼跑車「小牛」，行經內湖區堤頂大道下，卻突然撞上中央分隔島，整台超跑就卡在分隔島的花圃上動彈不得，最後只能報警並請拖吊車前往協助。

▲▼藍寶堅尼小牛橫躺中央分隔島，駕駛辯稱「打滑失控」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲要價1300萬起的藍寶堅尼小牛，在堤頂大道打滑衝進分隔島的花圃。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後對張姓駕駛進行酒測，最後酒測值為0，駕駛也表示，當時行經堤頂大道時，因為打滑所以整台車才會失控撞上分隔島，因為是自撞案件，並未與人發生碰撞，超跑也由拖吊車協助「脫困」離開現場。

據悉，這台藍寶堅尼跑車為改款前的舊款「小牛」型號為LP-550，新車價值約1300萬元起跳，擁有10缸的引擎，排氣量突破5千cc，曾是全台曝光率最高的超級跑車，0至100公里加速只要3.9秒，0至200公里只需12.1秒，極速可達每小時324公里。

汽車達人瑋少也表示，這台「小牛」型號為LP-550，屬於舊款藍寶堅尼小牛車型，目前已經全面停產改款，一般小牛都是四輪傳動，但這台是特別的版本屬於後輪傳動比四輪傳動的還容易失控。

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