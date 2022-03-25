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歐盟憂中國送半導體給俄羅斯　美商務部長：違規中企將被罰到倒閉

▲▼中國與俄羅斯國旗。（圖／CFP）

▲歐盟官員懷疑，中國可能會持續提供半導體等科技硬體給俄羅斯。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後遭各國制裁，而歐盟官員懷疑，中國可能會持續提供半導體等高科技硬體給俄羅斯。美國商務部長23日則嚴厲表示，若有任何中國企業對俄出售以美國技術製造的半導體，美方絕對會採取「讓違規中企倒閉」的出口管制手段。

根據《彭博社》報導，歐盟官員指出，他們擔心中國會出手幫助俄羅斯應對來自美國、英國和歐盟的制裁，提供包含半導體在內的高科技硬體零件。另一名外交官表示，在24日舉辦的北約峰會中，各國有一個廣泛共識，也就是盟國應該要防止中國與俄羅斯太親近，但並未討論出該如何應對。

拜登政府日前警告，北京不要利用美國制裁俄羅斯而產生的商業機會，協助莫斯科躲避出口管控或處理其遭禁止的金融交易。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）23日表示，中國半導體公司全都仰賴美國軟體製造晶片，「如果我們發現它們賣晶片給俄羅斯，我們可以藉由拒絕讓它們使用那些軟體，讓它們實質上倒閉，我們絕對準備好那樣做。」

美國總統拜登（Joe Biden）24日在記者會中表示，他知道中國期望與歐洲和美國建立經濟關係，也同時告訴習近平若是援助俄羅斯將面臨的後果，中國應清楚與西方未來經濟聯繫更勝於與俄羅斯。

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