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社會 社會焦點 保障人權

9歲女童遭10同學「壓裂頸椎」險癱　英籍女師過失傷害起訴

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆一名9歲陳姓小學三年級女童，在某安親班遭10多名同學「泰山壓頂」，導致女學生頭暈、腳麻，到醫院檢查後，發現椎間盤、纖維環破裂、頸椎骨裂，家長詢問得知，是英國籍女老師要求10多名同學把手放在她頭上，但因重心不穩跌倒，結果害女兒被重壓。基隆地檢署近日依過失傷害罪嫌起訴這名外籍老師。

▲9歲女遭10同學「集體壓裂頸椎」畫面曝 母親痛哭怒告安親班外籍師。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲9歲女遭10同學「集體壓裂頸椎」害受傷，母親痛哭怒告安親班外籍師。（圖／記者郭世賢翻攝）

家長在臉書社團爆料公社發文，指出2021年3月5日就讀小學三年級的9歲女兒在基隆某安親班上課，外籍教師帶動唱時沒注意學生狀況，導致女兒頸部被10多名同學「泰山壓頂」長達16秒鐘，所有人還壓在跌落在地的女兒身上，而老師都沒制止。女兒在返家後，不斷喊脖子痛，且出現頭暈、腳麻，經過幾天沒有好轉，到醫院檢查才發現疑似椎間盤破裂。

何嘉仁基隆大武崙分校9歲女童補習遭集體壓頭（圖／翻攝爆料公社）

▲▼家長在臉書上心痛發文，陳述9歲女兒在安親班被壓頭導致頸椎、椎間盤等破裂。（圖／翻攝爆料公社）

何嘉仁基隆大武崙分校9歲女童補習遭集體壓頭（圖／翻攝爆料公社）

媽媽心痛表示，事發後四處求醫奔走、每天帶女兒回診，很努力復健、治療，但女兒還是哭喊全身都很痛，且女兒需要穿護頸、背架支撐保護，日常生活也受到許多影響，也害怕同學異樣的眼光，甚至醫生曾說，傷成這樣沒有癱瘓算運氣好，讓做媽媽的傷心崩潰不已。

基隆地檢署近日審查終結，依照台北醫學大學附設醫院的檢傷報告，認為女童所受的傷已造成生活不便及困擾，有難治之損傷，因此將英國籍女老師依過失傷害罪提起告訴。

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