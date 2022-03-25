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台灣水果農藥殘留排行出爐！第1名竟不是草莓…而是有殼的「它」

食用需要去皮、去殼的水果之前，務必要把水果外觀清洗乾淨。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲食用需要去皮、去殼的水果之前，務必要把水果外觀清洗乾淨。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

農委會日前公告了台灣蔬果最新的果農藥殘留排名，就國人愛吃的水果方面，第一名竟然不是大家普遍認知，很難清洗的草莓，而是有堅硬外殼，需要切開來才能食用的「百香果」。且攤開農藥殘留排名前十名的水果，多數水果都是需要剝皮、剝殼的。營養師警告，不需要連皮吃的水果，反而更容易在觸碰過程中，不知不覺把農藥吃下肚，造成肝腎負擔。提醒民眾吃這些需要去皮、去殼的水果前，務必確保水果的外皮、外殼有清洗乾淨，才不會享用水果的同時，也把農要吃進去。

根據農委會最新公告的農藥殘留監測報告，水果農藥殘留不合格率排名，第一名是百香果，不合格率為13.9%；其次依序是龍眼11.8%、柳橙10.3%、木瓜7.9%、洋香瓜6.2%、荔枝5.6%、草莓5.3%、印度棗4.8%、檸檬3.8%、香蕉3.2%。

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從最新的檢測結果發現，農藥殘留率高的水果，大多是需要剝皮、剝殼的。營養師程涵宇就在粉專提到，這次檢測全台13673件蔬果中，農藥殘留比率最高的水果是百香果，過去總是第一名的草莓，這次只排名在第7；而在蔬菜方面，營養價值豐富的豌豆，則是蔬菜農藥殘留冠軍。

程涵宇提醒，民眾遇到不需要連皮一起吃的水果，別以為沒有吃到果皮，就不用清洗，因為手沾染上果皮上的農藥，反而更容易不小心把農藥吃下肚，造成肝腎負擔。

程涵宇提醒，若不想把農藥吃下肚，最好盡量買當季蔬果，因不用長期保存，農藥會用得比較少，另外，在清洗蔬果時，最好以流動的清水搭配軟毛刷清洗，而有果皮、果殼的蔬果，去除外皮之前一定要先清洗，否則剝皮的時候，農藥沾染到果肉、砧板或手上，會更容易造成農藥交叉污染，默默把農藥吃下肚。

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