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快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐！千萬幸運兒是你嗎？

記者陳怡靜／綜合報導

消費者們的小確幸來了！本期（1-2月）統一發票千萬特別獎號是「18927486」，趕快拿起手邊的發票來對獎，也許財神爺已經悄悄降臨在身邊。上期（110年11-12月）統一發票千萬特別獎還有4張沒兌獎，200萬元特獎則高達9張沒有兌領，提醒大家別和財神爺擦身而過啦！

▲▼。（圖／ETtoday製圖）

▲1、2月統一發票完整獎號出爐。（圖／ETtoday製圖）

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財政部表示，去年11-12月統一發票領獎期限在5月5日到期，截至20日止，特別獎共有4張未領取，消費金額最小的一張是29元FoodPanda外送費發票，其餘的則是桃園市中壢區普忠里的統一超商，買食品、用品59元的發票；桃園市中華電信月租費699元發票；以及雲林縣斗六市的白巷子，開出115元買飲品的發票。

▲發票,0708月發票,電子發票。（示意圖／記者吳珍儀攝）

▲提醒民眾，上期（110年11-12月）統一發票領獎期限至5月5日止。（示意圖／記者吳珍儀攝）

而特獎則有5張尚未領取，包含：蝦皮購物買食品花費1元；台北市南港區采定行銷，購買用品共736元；富胖達29元外送費；新竹市東區柒伍無煙燒肉，餐飲費1758元；台中市后里麗鑫百貨，購買食品530元；台中大里路易莎咖啡，飲品135元；彰化久久便利商店，購買食品飲料共33元。雲林斗六中華電信，月租通信費1709元；高雄市岡山爭鮮，花費360元。

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