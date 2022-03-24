五股男交流道口揹嬰兒賣花！她控「孩子跟我借的」：騙同情心賺錢

▲日前有網友目睹一名男子帶兩個孩子在路口賣玉蘭花。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日前一名網友在五股交流道口發現有一名男子帶著兩個小孩，穿梭在車陣中賣著玉蘭花，引起網友討論。對此，一名網友透露，該名男子跟朋友借孩子來博取同情心，事後拿錢去吃大餐，讓網友看完氣炸。

日前有網友在五股交流道口，目睹一名男子背著嬰兒、右手牽著一名小男孩，在車流量大的路中央販售玉蘭花，該文吸引近5000人按讚留言，不少網友感覺心疼，紛紛決定看到要支持購買，讓這家人早點回家。

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▲嬰兒的生母表示，男子借走他的孩子，偷偷去賣花。（圖／翻攝爆料公社）



沒想到，一名自稱嬰兒的生母出面表示，販售玉蘭花的男子其實生活無慮，時常去吃大餐，平時都騙取大家同情心賺錢賣玉蘭花賺錢，她當時將嬰兒借給這名朋友，但不知道對方把孩子帶去賣花。此外，女子表示，目前已有社工介入。

網友看完紛紛留言，「我遇過他們，看了很心酸，馬上拉下車窗購買，我覺得這也是工作.他願意出來就不容易了」、「小孩還是借給朋友，然後不知情被朋友揹去賣花….這真的需要請社會局去關心了」、「為什麼有人會把小孩借人家？還被帶著穿梭在危險的車道上賣花」、「可憐的是小孩，大人裡面媽媽更可惡」、「這媽媽很有事，願意把小孩借給朋友，如果真的是這樣，妳這媽也有問題」、「怎麼會借小孩…然後再來指控」、「第一次聽到借小孩的啦」。

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