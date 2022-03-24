孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

▲孝子來回走2小時，只為了讓媽媽看瀑布與吸收負離子。（圖／黃姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

「她不重！她是我母親。」一名男山友流下男兒淚表示，週日去秘境雲森瀑布，下山時，看到一名孝子背著年邁母親下山，讓他驚呼不得了，光是來回步行約2小時。看著孝子身影漸漸消失，原PO也趕緊問話「是帶老媽來瀑布吸新鮮空氣嗎？」對方只簡短回答「是的」，該照片曝光後，可把6千名網友給暖哭了。

一名黃姓男網友在臉書《肉腳登山隊》分享一篇暖文，儘管這是5天前的事了，他內心依舊感到無比澎拜，19日與親友前往新北三峽雲森瀑布吸收芬多精，但經過瀑布時，發現下方有一名山友正在攤開摺疊椅，接著讓老媽媽坐上休息，同時幫忙輕拍按摩著，而旁邊還有一位女士，是該位山友的太太。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直擊這暖心一幕，原PO頓時感到非常欣慰，他向《ETtoday新聞雲》透露，當時彼此位置雖離得不遠，但雙方並沒有交談，直到10多分鐘後，原PO一行人離開並在路旁洗手，頓時，那位山友揹著老媽媽急行而過。

由於山友腳步速度猶如閃電，原PO隔空拉高嗓音好奇拋問，「是帶老媽來瀑布吸新鮮空氣嗎？」聲音繚繞山間，但山友沒有停下腳步，只簡短回應「是的」兩個字。

▲瀑布秘境超美。（圖／黃姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



原PO一行人佩服山友的孝心與孝行，幾秒回神後，想把對方揹著老媽媽的珍貴畫面捕捉下來，但山友腳程實在太快，「望著健步如飛急行而過的孝子，我只能匆忙地拍下這略顯模糊的照片，像是淚水沾溼了我們的眼眶。」

另外，原PO也補充說明，光是爬上山看雲森瀑布，單趟就得花45至60分鐘，等於孝子揹著老媽媽，來回就要花2小時路程，且完全沒有使用背巾，徒手後面扛著老媽媽身軀行走，至於年齡目測約50歲左右，體力非常好。

最後，原PO有透過社團再次隔空喊話，「這位鋼鐵般的孝子，若您在社團內，請讓我向您致敬！」

超大顆的洋蔥文曝光後，引發6000多名網友感動刷讚，「世間少有，佩服佩服，一般人可能做不到」、「這真的值得當教材表率了，百善孝為先」、「甜蜜的負擔感動」、「這幕，真的令人感動，老天爺一定會保佑他們」、「陪伴，是最奢侈的禮物，有褔的母親，有心的孩子」、「人生到能體會時，往往空留遺憾」。