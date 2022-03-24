中年男背媽爬山2小時！只為讓她「呼吸新鮮空氣」　6千人感動哭

▲有網友登山時，發現一名中年男子背著媽媽到山上呼吸新鮮空氣。（圖／翻攝自Facebook／肉腳登山隊，下同）

記者閔文昱／綜合報導

許多熱愛爬山的山友們時常會於登山時，一邊欣賞山上美景，一邊呼吸新鮮空氣，但這對行動不便的長者來說，並非是一件容易的事。有網友近日就在爬山時，意外遇見一名中年男子，背著另一名更為年長的女性爬山，一問之下才知道，對方為了讓媽媽呼吸新鮮空氣，特別把她背到山上。文章一曝光，感動不少網友。

一名網友近日在臉書社團「肉腳登山隊」發文表示，他19日到新北三峽雲森瀑布山區登山，下山時遇見一名中年男子揹著老母親享受瀑布區的負離子。只見樹林中，隱約可看見男子背著白髮蒼蒼的婦人在山路中前行，且似乎還沒有任何工具輔助，單以人力就把媽媽背上山，讓原PO看了相當敬佩。

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原PO指出，這單趟路程就要45至60分鐘，「望著健步如飛急行而過的孝子，我只能匆忙的拍下這略顯模糊的照片，像是淚水沾溼了我們的眼眶。這位鋼鐵般的孝子，若您在社團內，請讓我向您致敬！」

文章曝光後，馬上吸引將近6000人按讚，許多網友紛紛留言「世間少有，佩服佩服，一般人可能做不到」、「我看見滿滿的愛！這一幕真的是太感動了」、「真的不簡單，令人感動流淚」、「這幕，真的令人感動…老天爺一定會保佑他們」、「陪伴，是最奢侈的禮物…有褔的母親，有心的孩子」、「他的孝心真的讓人感動，愛要及時」。

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