月租5.8萬被控滿屋米奇！情侶嚇搬家討押金吞敗　名嘴屋主說話了

▲名嘴全嘉莉被房客情侶控租下的豪宅有老鼠，告上法院要求退還押金，法院判房客敗訴。（圖／翻攝全嘉莉臉書）

記者蔡怡萍／台北報導

名嘴全嘉莉將位於台北市民生社區的房屋，以1個月5萬8千元出租給宋姓男子，但宋姓男子指控才入住不到2個月，就發現天花板常有老鼠跑來跑去，宋男女友也因此受到驚嚇、夜夜難眠，宋男因此決定不再租了，要求全嘉莉應該退還2個月押金及溢付的租金。但台北地院認為處理鼠患需要時間，全嘉莉在宋男反應後也有請來捕鼠公司補救，但宋男仍片面解除租賃契約，因此判宋男敗訴。

判決書指出，醫藥記者出身的名嘴全嘉莉在丈夫過世後，將民生社區的房子出租給一對宋姓情侶，並在2020年9月28日起搬入，付了1個月租金5萬8千元以及2個月押金。

宋男主張，入住後同年11月，就聽見天花板傳來動物跑動的聲響，並且出現疑似老鼠的蹤跡；12月28日確認了房子裡有鼠輩橫行，於是向房東全嘉莉告知處理，但全一開始不相信，認為宋男自己也沒親眼看到老鼠，且自己在那邊住了20幾年，從來沒有老鼠的問題。

▲名嘴全嘉莉將房屋出租，被房客情侶控有老鼠出沒，嚇得趕緊搬離。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

宋男表示女友因為害怕老鼠出沒，已造成心理的壓力、睡不著覺，甚至嚴重到需要看身心科，於是決定2021年1月16日不再續住，告知全嘉莉要終止租賃關係，要求應返還1個月押金與溢付的租金共8萬452元。

但全嘉莉則指出她在宋男反應鼠患後，在2021年1月就請捕鼠公司來查看，是有積極想處理的，且宋男沒有依照合約約定，不續住需提前1個月告知，已經違約，但她還是主動退還1個月押金了，她只是照著契約走，宋男要求返還剩下另1個月押金與沒有居住日的租金，已不合理。

傳訊捕鼠公司人員，表示第一次去要先判斷是否有老鼠、有沒有洞，需要用捕鼠籠、黏鼠板等，第二次去雖然有抓到1隻死老鼠，但完全解決需要一段時間，也的確3月才將老鼠完全清除，但宋男未等到鼠患解決就搬離了。

台北地院審理後認為，宋男在12月29日催促處理鼠患後，捕鼠公司在隔年1月11日就來查看，難謂全嘉莉長時間不予處理，且完全排除需要時間，未等待結果宋男就片面解除契約，契約中也同意未於1個月前告知，可以扣1個月押金作為違約金，於是不得要求退還，最後判宋男敗訴，可上訴。

針對這項判決，名嘴屋主全嘉莉指出，房子沒有老鼠，純屬房客拿老鼠當藉口退還押金，事後又想購買此房才衍生出這件官司，而法官也判決房客敗訴。