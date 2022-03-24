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原是陸企子公司！台灣研究成果傳大陸　知名AI廠3高層起訴

▲▼AI人工智慧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲南京藍洋公司在台成立藍海分公司，3名高階主管調查後遭檢方起訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

陸企南京藍洋公司在台設立台灣藍海公司後，在台非法從事招募、研發等業務，其中張姓、李姓、林姓3名台籍人士，規避相關法令及投審會的審核程序，脫法在台從事業務。檢方調查終結，對3人依法提起公訴，另一起同樣違法在台從事業務活動的石姓男子則因態度良好，且負責的公司已經停止經營，只需支付公庫15萬即可獲緩起訴處分。

檢方調查，主要從事人工智慧（AI）晶片設計的陸企「南京藍洋」，依兩岸人民關係條例規定，大陸地區營利事業必須經過主管機關經濟部投審會許可，始得在台設立分公司或辦事處開始進行業務活動。

但南京藍洋公司卻利用台籍張男於2019年 5 月間，在竹北成立「台灣藍海智能系統」，規避台資公司毋須經過投審會審查程序的漏洞，由張男本人擔任總經理、李男擔任硬體部門 IC 設計研發團隊最高主管，在台進行招募、面試員工，組成研發團隊，將研發進度及成果回傳至南京藍洋公司伺服器。

林男則於2020年 4 月起，擔任「台灣藍海」軟體部門設計研發團隊最高主管，同時負責人員招募、面試、回傳研發成果至南京藍洋公司。

檢方認3 人以「台灣藍海」作為「南京藍洋」在台延伸，從事人才招募及晶片研發設計業務，藉此規避法令及投審會之許可程序，脫法達到在臺灣從事業務活動之目的，因此依違反兩岸人民關係條例對3人提起公訴，

另外，台籍石男同樣為陸企光電科技有限公司在台違法從事業務活動，不過，檢方調查後認，石男違反兩岸人民關係條例屬實，理應定論處罪，但考量石男犯罪後坦承犯行，態度良好而有悔意，且在台辦事處亦已申請停業而無營運跡象等情， 予石男緩起訴處分，並命其向公庫支付 15 萬元。

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