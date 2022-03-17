線上看木瓜熟了沒！LINE官方帳號融入AI科技

▲LINE官方帳號突破210萬。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／台北報導

LINE台灣於今(17)日舉辦LINE Creativity Day 2022廣告創意論壇「跨界共生」，公布LINE官方帳號數量於2021年底突破210萬。LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，官方帳號98%是中小企業，LINE著眼數位行銷產業的整體佈局，從經銷，技術，與創意面向，攜手夥伴匯聚Martech能量，打造完整的行銷解決方案。

而LINE的官方帳號，除了傳統的訊息傳遞，也在創意下，多了許多新鮮的功能，像是「農來訊」導入AI模型，讓用戶拍照上傳即可輕鬆分辨木瓜熟度、台灣福斯汽車打造的全台首創邀請制Golf 8 Club汽車俱樂部，可在VIP汽車俱樂部與名人暢聊車款。

LINE台灣企業解決方案事業部資深創新策略經理許伯任分享，在台灣，木瓜是廣受民眾喜愛的水果，但它青黃色的外皮卻總讓人難以分辨成熟度。今年2月甫導入高雄市農業局「農來訊」LINE官方帳號的「木瓜成熟度判定AI模型」，經由AI影像辨識的輔助，讓農友、採購人員及消費者從照片就能判定木瓜熟度。該模型拆分為兩步驟，第一步先將木瓜邊緣框選出，再利用神經網絡建立成熟度分類模型，辨識準確度高達 96.38%以上，是既實際又有趣的AI生活應用案例。

LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，官方帳號數量已超過210萬，其中98%是中小企業，未來也會持續培育人才並深化技術與應用的串連，發展出不同規模的創意，過去品牌採用官方帳號多以成效為導向，近年則因行銷需求日趨複雜轉而發展更多元的創意表現形式，內容也從原先的單向傳遞轉變為如今的雙向互動，品牌主對於官方帳號也有了更廣闊的想像空間，同時吸引更多創意人才投入。