Candy Crush之神！他曝「最頂關卡截圖」　網見戰績全跪了

▲玩手遊是不少人拿來打發時間的方式。（圖／翻攝自Unsplash）

記者黃品臻／綜合報導

無聊時刻除了看影片消耗時間，也有不少人選擇手遊，就有網友發文分享，玩Candy Crush已經玩到最頂關卡的畫面，煩惱接下來該怎麼辦，文章掀起熱議，更有人見此戰績直呼「神人」。

一名網友在PTT的Gossiping板上貼出Candy Crush遊戲截圖畫面，只見畫面中原PO已經破到第11375關，後面已沒有多的關卡。他說，「喜歡這遊戲離線能玩，也可以隨時暫停登出，還有些益智，不知不覺就玩到頂了，接下來怎麼辦？」

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▲原PO分享自己玩Candy Crush玩到了11375關。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到原PO的「戰績」後非常驚訝，「是有多閒，可以玩到頂」、「你也太強玩多久了」、「有神快拜」、「玩到最後一關也是很猛」、「好扯……我五千多就放棄了」、「我2000多關就放棄了，請受小弟一拜」、「請收下我的膝蓋」、「骨灰級玩家」、「神串留名」、「以前玩到300多關就不想玩了」。

另外也有Candy Crush的同好樓留言表示，「我在11227，疫情期間也是到頂，每天等更新」、「這遊戲不用課金，朋友多就可以玩很快」、「這也是我唯一玩的遊戲」、「前陣子靠冰淇淋車衝了超多關」、「等更新，把關卡刷到全三星」。後來原PO有更新文章表示，遊戲關卡再度更新，似乎是每週三的9點會推出新的關卡。

據維基百科的資料，「Candy Crush Saga」由英國網路遊戲公司King Digital開發，於2012年4月發行，到2013年3月就已成為Facebook上最受歡迎的遊戲，擁有4億5600萬每月玩家，如今10年過去，人氣雖無以往高，但遊戲仍持續更新。