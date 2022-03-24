北約：俄軍損失人數「最高達4萬」　開打1月已1.5萬人陣亡

▲ 烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似為俄兵的屍體被雪覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月24日發動歐洲自二戰以來最大規模入侵，起初被認為可能迅速推翻烏克蘭，但經過整整4周的戰鬥，俄軍陷入困境。北大西洋公約組織（NATO）23日估計，俄國已有7000至1.5萬名士兵喪生。若加上傷兵等，損失最高可達4萬人。

《美聯社》指出，俄烏開戰一月以來，烏軍頑強抵抗使俄軍無法迅速取勝。北約估計，俄軍截至23日的4周以來有7000至1.5萬士兵陣亡，相當於俄國過去10年來在阿富汗損失的士兵人數。

北約一名高級軍官說明，這項估計基於烏克蘭當局提供、俄羅斯有意無意公開的資訊及自各個公開來源蒐集的情報。他也說明，估計有3萬至4萬俄國士兵陣亡、受傷、被俘或失蹤。

烏方截至目前幾乎沒有公開軍事損失，最近一次是總統澤倫斯基在約2周前表示，有1300名士兵喪命，西方國家也未提出估計數字。俄方最新傷亡報告則停在3月2日，當時聲稱有近500名士兵死亡，近1600人受傷。

這是北約在戰爭爆發後首度公開對俄軍傷亡的估計，美國政府則因截至目前的資訊可信度問題，基本上拒絕提供對俄烏雙方的傷亡估計。

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