6縣市大雨！今晨12℃升級冷氣團　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

▲周日預報全台有雷雨。（圖／翻攝氣象局網站）



記者陳俊宏／台北報導

升級大陸冷氣團，6縣市大雨特報！中央氣象局觀測，今天（24日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的12度。氣象局預報員陳伊秀提醒，周日結構較好的鋒面影響，帶來的水氣會比周三這波更多，全台有雷雨、降雨較劇烈；周六到下周三天氣都不太穩定，真正水氣要轉乾或比較少，要等到下周四、下周五。

大雨特報：台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣

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氣象局今晨對6縣市發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今南投、花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

▼今各地水氣仍多。（圖／氣象局）



▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，台北測站周三晚觀測到14.1度，四捨五入後14度，因此冷空氣達到冷氣團等級；今白天冷空氣減弱，氣溫回升，但仍有華南雲雨區水氣影響，西半部有短暫雨，東半部有局部短暫雨。

陳伊秀說，周五比較空檔、吹偏南風，東半部和北部有局部短暫雨，中南部多雲到晴、僅山區零星雨；周六鋒面接近，北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部、東半部和南部山區降雨也慢慢增加。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀提醒，周日全台有雨，中部以北有雷雨，並有局部大雨發生機率，南部、東半部降雨較局部、短暫，但也伴隨有雷，因鋒面結構較好，帶來的水氣較多、範圍較廣，因此降雨較劇烈，看來與周三比降雨會比較多。

陳伊秀表示，周一鋒面過了，但有東北季風影響，和華南雲雨區水氣過來，中部以北和東半部有局部短暫雨，南部山區有零星雨；周二東北季風減弱，但周二、周三仍有華南水氣，中部以北和東半部有局部短暫雨，南部山區有零星雨；周六到下周三天氣都不太穩定，真正水氣要轉乾或比較少，要等到下周四、下周五。