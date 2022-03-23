忽冷忽熱凍未條！全台濕冷到周四「鋒面接力報到」　回暖時間曝光

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▲華南雲雨區影響，23、24日仍維持濕冷的天氣。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到華南雲雨區的影響，今（23）日各地都有降雨，在溫度方面北台灣低溫只有14、15度，而其他地區低溫也僅有約17到21度。中央氣象局指出，明（24）日受到華南雲雨區的影響，西半部地區降雨機率仍高，不過雨勢相較之下會和緩許多，降雨空檔也會增加。

中央氣象局表示，明（24）日清晨各地天氣仍較涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，不過因為降雨減緩，且東北季風減弱，白天高溫稍回升一些，全臺大約22、23度左右，感受較舒適，高雄、屏東則可以來到25、26度。

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至於未來一周的天氣狀況，中央氣象局說明，春天天氣系統變化快速，本期冷、暖、晴、雨交替頻繁，27日將會有新一波鋒面通過、東北季風增強，屆時北部及東北部天氣轉涼；中部以北有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，一直到29日東北季風減弱，北部、東北部地區氣溫才會逐漸回升。

臉書粉絲專頁「天氣風險」也指出，今明兩天天氣型態類似，周五下半天到周六上半天會有短暫的降雨空檔，周六下半天就會有新一波的鋒面接近、通過，加上東北季風增強，到時候全台就又會轉為濕冷的天氣型態。

「天氣風險」也特別提醒，除了降雨之外，溫差變化方面也必須特別留意，周五、周六北部地區高溫可以回到28度左右像夏天的感覺，只是很快的新的鋒面通過加上東北季風增強，北部地區周一最高溫只有18度左右，回到濕冷的天氣型態，提醒民眾要注意劇烈的溫差變化。