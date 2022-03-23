新竹辣妻狂約小王！恩愛地圖遍布KTV、酒吧…綠帽夫證據到手卻敗訴

▲綠帽夫向小王提告，被法院駁回。（示意圖／免費圖庫pexels）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名人妻小花（化名）在外碰到了男子小王（化名），雙方發展出婚外情，時常外出遊玩，也會發生性關係。許姓丈夫掌握全部證據，向法院提告，求償60萬元，卻因為離婚協議書上的約定，被法院駁回，全案仍可上訴。

依據判決書內容，許男與小花2016年結婚，不過2021年4月間，2人準備回老家，小花卻藉故前往其他地方，行為舉止怪異，引發丈夫的懷疑。許男經過訪查，發現小花與小王有染，後來小花也坦承，曾多次與小王前往酒吧、KTV等處，2人常有親密行為，也會回小王家發生性關係。

小花被抓包偷吃後，曾多次透過通訊軟體，向丈夫及丈夫的哥哥、姊姊道歉，小花的母親也出面致歉，但許男感到痛苦不堪，雙方2021年5月協議離婚。許男手上掌握了小花婚姻期間出軌的證據，一狀將小王告上法院，求償60萬元。

▼小花在外面與小王有染，曾多次前往酒吧、KTV、小王住家等處，有親密行為，也會發生性關係。（示意圖／免費圖庫Pexels）



對此，小王則辯稱，與小花屬於正常關係，從許男出示的對話紀錄，不能證明他與小花有交往，且許男與小花的離婚協議書中約定，要放棄對女方侵害配偶權的請求，他應該也被免除賠償責任。

新竹法院審理後認為，雖然小花坦承外遇，但2人的對話中，許男質問「你愛的人是XXX（小王）；愛你的是XXX，你愛的是他」等話語，小花則回應「不是；拜託你不要再這樣說了」，只有許男單方面提及小王的名字，小花沒有承認，加上許男不願意提供30分鐘的完整對話紀錄，讓法院評斷，可見其中還有可疑之處，許男擷取的片段無法憑信，因此駁回許男的請求，全案仍可上訴。