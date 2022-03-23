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太魯閣事故將滿週年「追思會卻流標」　罹難家屬怒：台鐵能力不足

▲▼工程車滑落地點曝光，造成太魯閣出軌。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲太魯閣事故將滿週年。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

太魯閣事故將於4月2日屆滿一週年，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」指出，原打算自辦追思會，不過因台鐵邀請而暫停行動，想不到事故週年近在眼前，台鐵追思會竟流標，痛批「因為台鐵能力與溝通問題，讓追思會可能停擺」，對此，交通部長王國材解釋，是因為評選過程很嚴格才流標。

罹難者家屬「太魯閣的眼淚」在臉書貼文指出，家屬們希望舉辦一場追思會，追憶去年過世的親友們，但是在春節過後，都沒有看到交通部或台鐵局提出相關計畫，行政院長蘇貞昌下令辦理追思會，台鐵也邀請家屬討論籌備內容，因此家屬停下自籌動作。

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台鐵局於3月4日在政府採購網招標「0402台鐵408次列車事故追思會」。5日於富岡機廠場勘時，同行的王國材提到，追思會活動請台鐵單位盡快辦理，並與家屬充分溝通。15日「0402台鐵408次列車事故追思會」標案流標。

▲▼立法院 交通委員會 交通部長王國材 堵訪 台鐵公司化相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

家屬表示，「眼看4月2日一天一天的逼近，距今只剩下11天，台鐵連招標程序都還沒有完成，我們很擔心追思會真的可以順利辦成嗎？」

家屬指出，「過程中家屬與台鐵多次溝通，表達對於追思會不是要華麗、盛大舉行，要的是莊嚴、尊重、溫馨，好好的懷念我們家人，好好感謝台灣社會眾多幫助我們的人，也希望藉此作為一個階段，接下來能夠重新再往前走。

這麼一個簡單的希望，卻因為台鐵能力與溝通問題，讓追思會至今風中搖曳，甚至有可能停擺」。

王國材今日回應，流標是因為評選過程很嚴格，目標4月2日晚上7點在台北車站辦理太魯閣一週年追思會，台鐵局正密切籌備中。

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