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社會 社會焦點 保障人權

小王偷吃人妻被抓包　承諾「洗門風」耍賴還爆打人夫

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）

▲小王偷吃人妻被抓包，承諾「洗門風」耍賴還爆打人夫；上圖為新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子跟人妻有染被發現，並接受人妻丈夫要求的「洗門風」，但都不去兌現承諾，於是人夫帶著2名友人到男子住家前，拿出海報、跟大聲公要他「出來面對！」，男子惱羞痛毆人夫遭提告，新北地檢署依傷害罪起訴男子，並申請簡易判決。

據了解，住在新莊區的林姓男子因與湯姓人妻有一腿，被丈夫薛男發現，林男事後在通訊軟體Wechat答應薛男出來「洗門風」道歉，「好，我就洗給你看」，來解決感情糾紛，但卻遲遲未兌現。

去年（2021年）3月21日晚間10時許，薛男帶著大聲公及自製海報寫著「洗門風那時候要出來面對、想要丟臉不要禍及家人」，並在2名友人陪同下到林男住家前要求他出來「洗門風」。

林男看到惱羞成怒衝下樓，對薛男揮拳痛毆，造成他左臉鈍傷，事後遭薛男提告傷害；林男雖坦承犯行，但也對薛男及2名友人用海報及大聲公的部分提告妨害名譽、恐嚇罪，檢察官對林男傷害罪部分起訴，並申請簡易判決處刑。

薛男被控恐嚇及妨害名譽部分，他辯稱林男承諾洗門風卻沒有兌現，與2友人在住家前也沒有大聲喧嘩嗆聲，帶去的大聲公也沒使用，寫好的海報也沒打開出示，林男看到就動手毆打他。

檢警調查，薛男海報其中內容是雙方在通訊軟體對話，內容是林男承諾「好！我就洗給你看」，內容並無修改、變造，加上林男發現後就衝下樓動粗，2友人僅在旁邊勸架，海報也還沒有機會打開展示，因而判定不構成妨害名譽。

另恐嚇罪部分，檢方認為薛男等人雖帶著大聲公，在現場也沒使用對林男造成恐嚇，海報內容寫著「洗門風那時候要出來面對、想要丟臉不要禍及家人」，無法認定造成林男及家人有危害，因此不起訴。

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