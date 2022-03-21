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虛擬實境如臨現場的救護訓練　南消五大隊率先於救護品管中心開訓！

▲台南市消防局第五大隊，為使所屬救護人員救護能力更進一步，規劃所屬緊急救護人員120名，由五大隊遴選15位救護教官，自21日起分為12梯次全數至救護品管教育中心，進行救護能力訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，規劃所屬緊急救護人員120名，由五大隊遴選15位救護教官，自21日起分為12梯次全數至救護品管教育中心，進行救護能力訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，為大台南地區救災救護案件數最多之單位，為使所屬救護人員救護能力更進一步，第五大隊規劃所屬緊急救護人員120名，由五大隊遴選15位救護教官，自21日起分為12梯次全數至消防局救護品管教育中心，進行救護能力訓練。

▲台南市消防局第五大隊，為使所屬救護人員救護能力更進一步，規劃所屬緊急救護人員120名，由五大隊遴選15位救護教官，自21日起分為12梯次全數至救護品管教育中心，進行救護能力訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊更是率全局之先，完整規劃全大隊救護人員，至品管中心進行救護能力再提升的單位，這次訓練透過教官團一次又一次的開會擬訂相關訓練計畫，同時藉由品管中心內所建置虛擬救護現場的軟硬體設備，讓救護人員能夠身歷其境執行相關的救護訓練，並在結束訓練過後，透過現場影像即時錄製及回放，讓教官即時檢視訓練的優缺點，進而強化自身救護能力。

▲台南市消防局第五大隊，為使所屬救護人員救護能力更進一步，規劃所屬緊急救護人員120名，由五大隊遴選15位救護教官，自21日起分為12梯次全數至救護品管教育中心，進行救護能力訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，「做得更好，過得更好」一直是市府團隊的目標，消防局的院前急救成功率雖然逐年攀升，但好還要更好，不僅要思考如何把人救回來，還要致力於提高患者癒後的情形，所以救護品質的管理就顯得格外重要，惟有透過品管才能優化流程，帶給市民朋友更安全、安心的生活環境。

▲台南市消防局第五大隊，為使所屬救護人員救護能力更進一步，規劃所屬緊急救護人員120名，由五大隊遴選15位救護教官，自21日起分為12梯次全數至救護品管教育中心，進行救護能力訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，消防局籌劃2年，耗資新台幣730萬，於善用第三大隊舊隊部廳舍，建置台南市第一座救護品管教育中心。消防局整合各項軟、硬體設備，透過影像、音效及特效打造一個擬真的模擬空間，並且利用高解析度攝影機，搭配生理監護儀，讓所有空間都能成為訓練場地，即便是細微的動作也難逃專業救護教官的法眼。

▲台南市消防局第五大隊，為使所屬救護人員救護能力更進一步，規劃所屬緊急救護人員120名，由五大隊遴選15位救護教官，自21日起分為12梯次全數至救護品管教育中心，進行救護能力訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

緊急救護已成全國各縣市消防機關非常重要的勤業務之一，台南市消防局在黃偉哲市長的大力支持下，規劃建置救護品管教育中心就是為了精進消防局救護人員的醫療救護技能，透過實際的救護案例，利用環境模擬，可以讓不同組人員進行操作，再利用影像回放等方式，讓大家參與討論，更能激發新的想法。

五大隊長鄭誌峰表示，2021年全台南市救護案件達97331件，其中第五大隊案件數則為21700件，為全台南市救護案件數最多之單位，本次的訓練就是為了強化本大隊第一線救護人員的救護能力，由五大隊遴選15位救護教官，藉由品管中心內進行救護技術模擬訓練，更加保障市民安全。

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