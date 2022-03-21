清明掃墓常引起大火　南消四大隊出空拍機主動出擊監控

▲為了強化清明期間火災預防及搶救的能力，台南市消防局第四大隊將出動無人機宣導、戶外公墓警戒等措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明掃墓期間，許多人會在林野墓地燃燒冥紙、雜草及燃放鞭炮，進而造成火災，為了強化清明期間火災預防及搶救的能力，台南市消防局第四大隊規劃許多防火防災宣導及搶救作為，包含無人機宣導、媒體宣導、戶外公墓警戒及墓地搶救演練等項目，值得一提的是，四大隊這次將利用無人機巡邏公墓監控，可以及早發現火災，快速撲滅火災，避免延燒擴大。

為防患於未然，第四大隊針對轄區公墓執行清明節警戒暨宣導勤務，以消防車、機車巡邏及定點警戒方式實施，結合義消、婦宣姊妹至轄區易發生公墓火警處，宣導民眾「清明掃墓四不二記得」，提醒民眾掃墓時集中焚燒、減少火源落地機會，並發放水袋，提供民眾撲滅餘燼。

消防局第四大隊長蔡國保表示，利用無人機在空中無障礙的優勢，利用無人機與手機藍芽連線，使影像同步輸出，透過手機觀看田野或墓地是否有疑似燃燒情形，使消防及義消人員能及時發現並滅火；抑或可以依據空拍結果，研判火勢延燒方向及路徑，事先開闢防火線，以避免火勢繼續擴大。

消防局局長李明峯表示，祭祖掃墓用火時務必要「四不二記得」，亦即「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放」，「餘燼記得滅、垃圾記得收」，平安度過清明節。一旦發現火災情事，立即撥打一一九報案或通知附近消防警戒人員處理。